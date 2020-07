Aandeel Pharming Group AEX:PHARM, NL0010391025

De fundamenten van Pharming





Als bedrijfsanalist hou ik me dagelijks bezig met het analyseren van bottlenecks in bedrijven en repareer deze waar mogelijk. Om dit te kunnen doen, kijk ik altijd naar de bedrijfsomgeving en dan komen bij beursgenoteerde bedrijven aandeelhouders ook in beeld. Vandaag kijk in eens naar Pharming. Als buitenstaander weliswaar.



Ik ben geen beurshandelaar, maar aan particuliere belegger die ook in Pharming belegt. Waarom? Pharming heeft veel potentie. Dat is voor mij reden 1 om te beleggen in een aandeel. Is er nog voldoende groeimogelijkheid? Reden 2 is het management. Hebben zij aandelen, visie en belangrijk: laten zij zich niet van hun pad brengen door externe krachten? Reden 3 is de koers. Is die laag genoeg om in te stappen?



Nu heb ik dit aandeel al geruime tijd. Je zou kunnen zeggen dat ik een echte LT'er ben. Al heb ik zo nu en dan wel eens wat gekocht en verkocht, ik heb altijd een basis aangehouden.



Als Pharming-aandeelhouder kun je je ogen niet sluiten voor de soms grote, soms grillige koersveranderingen die het aandeel meemaakt. Sommigen roepen: dit is Biotech, dat hoort. En deels hebben deze roepers gelijk! Kijk maar naar andere Biotech-aandelen en zie de schommelingen aldaar. Maar bij Pharming gaat het er soms nog net iets heftiger aan toe. Bij een positief geluid, stijgt het aandeel soms maar marginaal. Met name bij goede cijfers. Hoe kan dit? Want dit is toch wat je wilt als belegger? Maar bij berichten over beloftes, zoals Pre-eclampsia en Covid, stijgt de koers ineens flink. Zoeken we als belegger dan nog meer bevestiging? Of hebben we de goede cijfers al voor lief genomen en willen we meer en meer?



Hetzelfde gebeurt de andere kant op. Bij een negatief bericht daalt de koers flink. Meer dan eigenlijk zou moeten als je een vergelijk trekt met andere aandelen. Ik herinner me de berichten van bedrijfsspionage die later niet helemaal terecht bleken. Of de erg lage waardering van een analistenbedrijf c.q. bank. Paniek heerste.



Hoe kan dit?



Eigenlijk is het antwoord hierop niet zo heel moeilijk. Er zijn veel uitstaande aandelen. Gemiddeld meer dan bij andere bedrijven. Een erfenis uit het verleden. En omdat de waarde laag is, zijn er ook veel particuliere beleggers. Mensen die met hun zuurverdiende spaargeld beleggen. En die mensen willen rendement. Winst. En als die grote groep hun geld zien verdampen, is de eerste reactie vaak: verkopen. Wie kan het hun kwalijk nemen?



Verder is het dagelijks verhandelde volume vaak een fractie van de uitstaande aandelen. Hierdoor kan relatief snel een koersbeweging worden afgedwongen. Want ja, er zijn ook professionele partijen die profiteren van koersbeweging. Opgaand, maar meestal neergaand. En op dagen van weinig nieuws (bijvoorbeeld de periode voor de cijfers waarin een bedrijf geen of nauwelijks mag communiceren) kan zo'n partij relatief eenvoudig de koers naar beneden brengen met een beperkte investering. Met als gevolg: de paniekreactie van de particuliere beleggers die dan ook verkopen.



Wat kan Pharming doen?



Pharming kan hier een aantal dingen aan doen. Ten eerste: veelvuldige pr. Meer communicatie want stilte maakt beleggers zenuwachtig en dan komen de eigen waarheden naar boven.



Ten tweede: een reverse split om het aantal uitstaande aandelen sterk te verminderen en het zo minder vatbaar te maken voor koersschommelingen. Nu zou dit in mijn ogen een van de meest slechte scenario's zijn want door het sentiment rondom dit aandeel zou de koers na de spilt wel eens sterk kunnen dalen naar het niveau van voor de spilt. Oftewel: beleggers zijn de helft van hun geld kwijt.



Ten derde: eigen aandelen inkopen. Hiermee duurt het wat langer voordat het grote aantal uitstaande aandelen vermindert, want er is kapitaal voor nodig. Maar het zorgt wel voor vertrouwen, rust en stabiliteit. Alleen, hier is veel geld voor nodig. Geld dat een groeibedrijf als Pharming liever steekt in productontwikkeling, productie en marketing. Wat ik me kan voorstellen. Zeker nu.



En als laatste: iedereen oproepen nooit te verkopen. Maar ja, dat is natuurlijk een utopie.



Dus...



Pharming zal voorlopig zo doorgaan. Hopelijk gebeurt er nog iets met de communicatiemachine. Ook klein nieuws is nieuws. Ik zal het aandeel blijven volgen en zo objectief mogelijk mijn oordeel proberen te geven. Cognitieve dissonantie leidt immers tot verkeerde beslissingen.



Laten we vooral niet vergeten dat het bedrijf winst maakt, goede voortgang boekt en een actieve pijplijn heeft. Dat is al meer dan andere bedrijven kunnen zeggen. Ik denk dat veel beleggers en analisten het met me eens zijn dat de huidige koers aan de lage kant is. We zullen zien wat de toekomst brengt.