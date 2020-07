DZR Bedoel je deze autist? Zal Rationeel dezelfde zijn?



"In het plaatsje Borculo is men in rep en roer nu het verhaal de ronde doet dat Volkert van der Graaf er een luxe woonboerderij zou hebben gekocht...



In Borculo en omgeving is men in rep en roer nu het verhaal de ronde doet dat niemand minder dan Volkert van der Graaf, de man die op het Mediapark in Hilversum Pim Fortuyn vermoordde, er een woonboerderij zou hebben gekocht.



Het zou gaan om een luxe boerderij van rond de 650.000 euro. Het bericht is verspreid door de website nieuwsuitberkelland.nl. Of het inderdaad ook zo is, is zeker niet duidelijk.



In het kadaster is tot vandaag er geen spoor van te bekennen en Volkert heeft enkel huis op zijn naam staan. Ook de makelaar en de burgemeester weten van niks.



Maar dorpelingen redeneren volgens het oude gezegde'waar rook is is vuur'. Houd men het bewust geheim of is het waar maar is de boerderij onder een andere naam gekocht.



We zullen het snel weten.



Groet,



PS zou die E 650.000 nu precies vandaan komen? Zeker zijn gespaard geld in de gevangenis? Wat zit daar achter?