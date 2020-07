Heijmans « Terug naar discussie overzicht

ik vind wel de omzetten de laatste tijd extreem laag, ben dan nog steeds van mening dat er te veel aandelen in handen van particulieren zijn waardoor er momenteel koersdruk aanwezig is op dit aandeel en dan los van dit feit dat dit aandeel nu nog niet goed verkoopbaar is aan grote opkopers. zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen.

allemaal vanwege het risico profiel bedrijf

dat risico profiel is gecreëerd is door belanghebbende grootaandeelhouders !

de meeste aandelen zijn dan ook momenteel in het bezit van grote partijen die uiteindelijk grote winst op hun stukken willen maken en die winst is vaak vooraf bepaald voor de grotere partij, omdat de potentiële koper de aankoopkoers pas wil / en vooral mag betalen als aan strikte voorwaarden is voldaan waaraan het bedrijf zich moet voldoen , geduld is een schone zaak in deze heijmans staat er idd heel goed voor momenteel maar dit zegt dus helemaal niets kwa koers!



ben dan mede ook zeer benieuwd naar de aankomende update en anders de volgende of die daarop. winst is goed te sturen namelijk voor een bedrijf en het verlies idem.

uiteindelijk willen we allemaal onze aandelen duurder verkopen dan de gemiddelde inkoop, dit geld voor alle betrokkenen, er is echter 1 wezenlijk verschil de grote aandeelhouder stuurt het bedrijf feitelijk en de kleine particulier niet!

het is zo dat als er niet zo goede resultaten komen omdat de grote aandeelhouders dat hebben gevraagd en besproken met het bestuur en uiteraard tegen hoge vergoeding dit ook daadwerkelijk gerealiseerd word, wie betaald die bepaald zo is het altijd. net wat beste uitkomt voor de grootaandeelhouder.

belangen belangen en nog eens belangen

de werkelijke Transparantie is er alleen voor de groot aandeelhouder en niet voor de particuliere belegger!



mijn motto is plukjes blijven bijkopen op deze koers en onder de 6 euro plukken bijkopen.

koers gaat nog lager!!

succes allemaal!!