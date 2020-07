Amerikaanse aandelen « Terug naar discussie overzicht

vervolg:De volgende zijn de belangrijkste ontwrichtende krachten die de winst van de Amerikaanse financials in de toekomst zullen belemmeren:De kans is groot dat we te maken zullen krijgen met "Japanificatie" vanwege een economie met een hoge schuldenlast. Een gebrek aan opmerkelijke productiviteitsgroei in combinatie met de uitdagingen die het virus met zich meebrengt, helpt het probleem zeker ook niet. Dit alles brengt een materieel risico met zich mee van aanhoudend lage groei en lage inflatie, aangezien de Fed geen munitie meer over heeft om de economie te ondersteunen.De technologische distributie in de banksector eist zijn tol van de winst. De Amerikaanse banken hebben te maken met hevige concurrentie van andere tussenpersonen, die meer digitaal georiënteerd en flexibeler zijn om de bedrijfsvoering aan te passen aan de veranderende consumentenvraag. In wezen worden grote en traditionele banken zoals JPM en WFC op een zeer moeilijke plek geplaatst om het bestaande klantenbestand te behouden en te laten groeien.Ten slotte zijn de echte economische gevolgen van COVID-19 nog onbekend, vooral als het gaat om het percentage banen dat permanent is verdwenen. Hoe groter het werkloosheidspercentage, hoe meer NPL's en hoe lager de volumes. Bankieren is inherent gevoeliger voor de veranderingen in de conjunctuurcyclus en in het licht van een mogelijk gematigde toekomstige groei zien de winsten op korte en middellange termijn er niet goed uit.Bovendien zullen we, als we kijken naar de posities van de Top 5 BRK in financiële dienstverlening, merken dat de korte termijn al voorspeld wordt hobbelig.Bron: Seeking Alpha (samengesteld door de auteur)Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de vijf grootste banken van BRK, die 22,5% van de totale aandelenportefeuille vertegenwoordigen, naar verwachting een negatieve WPA-groei zullen opleveren in 2020. Het tempo van de wijziging in het WPA-cijfer weerspiegelt de joj-ontwikkeling op basis van schattingen van december 2020. Vooruitblikkend in 2021, duidt de consensus op een opmerkelijk herstel in absolute termen, maar niet genoeg om het pre-virusniveau te bereiken. Hieruit kunnen we al concluderen dat een betekenisvol deel van de BRK-portefeuille een aantal depressieve resultaten zal vertonen en dus het proces van "mean reversion" zal belemmeren (dwz het terugtrekken van de aandelenkoers naar het pre-virusniveau, uitgaande van geen meervoudige expansie).Ik ben er sterk van overtuigd dat wedden tegen seculiere verschuivingen, zoals waar het bankwezen momenteel mee te maken heeft, onvermijdelijk zal leiden tot ondermaatse beleggingsresultaten.2 # - Enorme concentratie van één aandeel - bijna $ 90 miljard in AAPL of 20% van de marktkapitalisatieZoals de meesten van jullie al weten, is Apple (NASDAQ: AAPL ) de grootste participatie in de BRK-portefeuille. De omvang van deze weddenschap brengt echter een tamelijk verhoogd concentratierisico met zich mee, aangezien het bij de huidige marktprijzen ca. 20% van de totale marktkapitalisatie.Mijn punt hier is niet te betogen of AAPL een goede of slechte investering is, maar om het concentratierisico van één aandeel te benadrukken dat gepaard gaat met beleggen in BRK. Een vijfde van de totale activa van BRK wordt gedreven door de veranderingen in AAPL.Als we naar het bredere perspectief kijken, hebben veel particuliere beleggers al enige blootstelling (direct of indirect) aan AAPL. Een van de meest populaire ETF's, de S&P 500 ETF Trust, heeft bijvoorbeeld AAPL als het op één na grootste bestanddeel. Persoonlijk zou ik geen groot deel van mijn rijkdom in BRK willen steken zonder een uitgebreide diepgaande analyse van AAPL uit te voeren en het concentratierisico voor één bestand niet te verminderen.3 # - 25% van de activa geeft niets terugIn de laatste 10-Q-aanvraag openbaarde BRK ca. 130 miljard dollar aan liquide middelen. Deze fondsen vertegenwoordigen ongeveer 25% van de totale marktkapitalisatie.Enerzijds garandeert een dergelijke hoeveelheid droog poeder een hogere flexibiliteit en ondersteunt het een opportunistische benadering in tijden dat er bloed op straat loopt. Aan de andere kant berooft het het toekomstige groei- / rendementspotentieel. Er is een reden waarom Ray Dalio contant geld definieerde als afval ...Het leeuwendeel van de 'geldstapel' is eigenlijk geen puur geld op de bankrekening, maar eerder een investering in de Amerikaanse schatkistpapier op korte termijn. Op dit moment leveren de drie maanden durende lopende Amerikaanse schatkistpapier ongeveer 0,15% op.Als we dit een beetje verder extrapoleren en een eenvoudige rekenoefening doen, moet BRK ~ 6,7% leveren om een ??rendement van 5% te behalen. Deze geldstapel beperkt effectief het verwachte rendement.Dezelfde 10-Q-aanvraag vermeldde het volgende:Bovendien ontvingen we in de maand april ongeveer $ 6,1 miljard uit de verkoop van aandelen, na aftrek van de kosten van gekochte aandelen. De opbrengst van deze activiteiten is voornamelijk herbelegd in US Treasury Bills.Dit is in zekere zin een slecht teken dat BRK steeds meer kapitaal aan een instrument toewijst, wat per definitie een lager verwacht rendement oplevert dan de meeste beleggers bereid zijn te accepteren. In feite rapporteerde BRK al in het eerste kwartaal van 2020 een daling van de rentebaten met 21,2% als gevolg van een dalende renteklimaat. Bedenk dat het grootste deel van het eerste kwartaal van 2020 vóór de massale renteverlagingen door de Fed waren die de korte-termijnrendementen van ca. 1,5% tot 0,15%.Hier moeten de beleggers dus rekening houden met twee negatieve factoren die tegelijkertijd optreden: de toewijzing van BRK aan laagrentende instrumenten groeit, terwijl dezelfde laagrentende instrumenten nog minder aantrekkelijk worden en, indien gecorrigeerd voor inflatie, een negatief rendement opleveren.