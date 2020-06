Fugro « Terug naar discussie overzicht

Welkom bij deze Fugro Competitie. Doe mee met het spel Hoger – Lager, en geef iedere avond nabeurs ( weekdagen ) je verwachting voor het slot van de volgende beursdag !

De eerste speldag = 1 juli 2020. Je mag je eerste verwachting dus doorgeven op 30 juni (voor 1 juli), op dit competitie-draadje.



We houden het simpel met 3 keuzes : hoger, lager, of neutraal.

De keuze ‘hoger’ is simpel : je verwacht dat de slotstand de volgende dag hoger zal zijn.

De keuze ‘lager’ is simpel : je verwacht dat de slotstand de volgende dag lager zal zijn.

En als je verwacht dat de slotstand de volgende dag hetzelfde zal zijn, dan kies je ‘neutraal’.

Of de slotstand hetzelfde is, wordt bepaald door de tiende van een cent.

Er boven is hoger, Er onder is lager.



Het puntensysteem

Voor iedere dag dat je de juiste inschatting maakt, krijg je 1 bonuspunt (+1).

Voor iedere dag dat je de verkeerde inschatting maakt, krijg je 1 strafpunt (-1).

Het spelsysteem zorgt er automatisch voor, dat je voor iedere dag dat je geen keuze doorgeeft,

1 strafpunt krijgt (-1).



Het klassement wordt dus alleen bepaald door de bonuspunten en de strafpunten.

Voor beide geldt : maximaal 1 per dag. (door een goede keuze, een foute keuze, of door geen keuze)



Er is geen sluitingsdatum om mee te spelen

Voor iedereen die mee wil doen : er is geen sluitingsdatum voor je aanmelding.

Ook halverwege de competitie kun je nog gewoon instappen !

Maar bedenk : iedere dag dat je niet hebt meegespeeld, krijg je automatisch een strafpunt.

Ongeacht je 1e opgave, wordt je geacht mee te hebben gedaan per de 1e beursdag van de maand !



Je mag slechts 1x per dag de verwachte slotstand opgeven

Iedere deelnemer mag slechts 1x per dag de verwachte stand voor de volgende dag opgeven.

Daarom is het raadzaam om met je opgave te wachten tot na 18:00 uur (vanwege nabeurs nieuws).



- Wijzigingen en veranderingen op dezelfde dag tellen niet mee en worden genegeerd.

- Meldingen op zaterdag en zondag tellen niet mee en worden genegeerd.

- Alleen meldingen op beursdagen (voor de stand van de volgende beursdag) tellen mee.

- De verwachte slotstand voor de maandagen moet je dus op vrijdag al doorgeven .

- De blokkade van weekend dagen is er, om te voorkomen dat late melders als enigen gebruik kunnen maken van nieuwe ontwikkelingen, kennis van futures in de weekenden, etc.



Uitzonderingen voor doorgifte

Om niet bij vakantiedagen, familiegelegenheden, of werk-gerelateerde uitjes automatisch tegen een strafpunt per dag aan te lopen, mag je voor je afwezigheidsdagen VOORAF voor die periode je verwachting per beursdag doorgegeven. Ook hier geldt : je mag slechts 1 opgave doen per beursdag.

Bedenkingen, wijzigingen, etc, tellen niet mee en worden genegeerd. (Meldt : “vooraf vanwege afwezigheid”)



Klassement per maand

Het klassement wordt opgemaakt per maand. En om het makkelijk te houden, worden de opvolgende maanden gewoon bijgehouden in dit ene competitiedraadje. Veel spelplezier !



Updates in ieder geval ieder weekend

Updates over het wedstrijd-verloop krijg je op dit draadje in ieder geval ieder weekend.