Het uitkomen van een advies lijkt me beursgevoelige informatie. Worden deze adviezen aangekondigd en waar is dit te vinden?Op dagen zijn er voor een fonds soms 10+ adviezen.Dit wordt dus waarschijnlijk centraal afgestemd.Het uitkomen van een advies lijkt me beursgevoelige informatie.

Nee, en dus zijn onbestaande aankondigingen nergens te vinden.10+ kunnen ook (onbestaande) "herhalingen" van en volgens inferieure, secundaire gegevensbronnen zijn, op basis van het feit dat een aandeel in Morning Notes wordt genoemd. Het moet alleen gaan over volwaardige analistenrapporten met een menselijke auteur, met een summier "advies" als nauwelijks bruikbaar gratis gegeven voor jan publiek.Als je nou eens niet moeite steekt in allerlei rare complottheorieën wanneer je iets door een kennishiaat niet weet, dan zou je er sneller achter kunnen komen dat de gevraagde "aankondigingen" zowaar wél bestaan! Maar niet op een manier die jij al door hebt. Analisten werken namelijk overwegend op basis van een agenda, gebaseerd op wanneer bedrijven met kwartaal- of (half-)jaarcijfers komen. Daarna is er pas immers gegarandeerd iets om überhaupt te kunnen analyseren. Altijd achteraf; ervoor heet het verwachten.Ik weet niet wat "beursgevoelige informatie" is, maar als professioneel beleggingsanalist zou ook jij op maandagmiddag 12:34 uur een deugdelijk analistenrapport kunnen publiceren over, volgens jouw serieuze en onderbouwde rapport en mening of visie, mogelijke fraude bij Wirecard. Je kunt wel door meerdere partijen vriendelijk doch dringend verzocht worden om je gegevens voortaan buiten beursuren te publiceren wanneer je je gedraagt als Maurice de Hond op zondagen, maar ook ik wacht niet tot nabeurs wanneer ik een aandeel hier gemotiveerd aanraad of juist afraad. Een visie is als dusdanig geen koersgevoelige informatie, en ik heb als buitenstaander geen bijzondere wettelijke verplichtingen richting de beurs of toezichthouder. Ik had vandaag toevallig inhoudelijke kritiek op een gratis samenvatting van een analistenpublicatie van ABN AMRO, over het bedrijf Greenyard, en het heeft mij bezield om die opmerking tijdens handelsuren te doneren aan en via IEX: Juridische problemen door mijn visie of mening verwacht ik niet, en ik heb geen enkele verplichting om mijn geneuzel als persbericht en/of via een toezichthouder te publiceren. In het ergste geval verwijdert IEX als professioneel mediabedrijf verplicht mijn financiële geneuzel, wanneer zij mij ergens van verdenken of wanneer ik een huisregel overtreedt. Daarvan is geen enkele sprake. Relaties met een coöpererende afdeling IR van een beursgenoteerd bedrijf of met beurzen kunnen overigens redenen zijn om hun belangen netjes te respecteren en om niet op te gaan vallen als Maurice de Hond op zondagen.Enfin, wanneer kun je veel nieuwe analistenrapporten over ING verwachten? Nadat ING met tijdig aangekondigde cijfers komt, die ook in de agenda van analisten staan, en analisten voor ING gereserveerde tijd én redenen hebben om een volledig rapport te gaan herschrijven. Met een "advies" als nauwelijks bruikbare, gratis samenvatting van een volledig en professioneel analistenrapport.