Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Sterke voorziene toekomstige kasstromen Galapagos bij voorziene goedkeuring medicijn Filgotinib en andere medicijnen in ontwikkeling. Daarbij heeft Galapagos een zeer gedegen financiële positie van €5,6 miljard en geen noemenswaardige schulden: uniek binnen de sector (vormt de helft van beurswaardering!). De nog te ontvangen milestones en royalties zijn goudgerand.





Samenvatting van mijn analyse



Galapagos’ als biotechnologiebedrijf staat bekend om het ontwikkelen van medicijnen. Galapagos maakt een transitie door: het gaat zelf medicijnen verkopen binnen H2 2020.

Het 1e medicijn Filgotinib heeft een goede werkzaamheid & superieur veiligheidsprofiel, en wordt voor reumatische artritis naar algemene consensus definitief goedgekeurd in de periode augustus-september 2020 (EU/USA/JAPAN) met zowel de hoge als de lage dosis; respectievelijk de 200mg en 100mg.

Een voorlopig oordeel door een EU adviescommissie is nagenoeg zeker binnen 9 werkdagen te verwachten, waarna Japan volgt.



Daarnaast kan het medicijn Filgotinib werken in nog eens 5 ontstekingsziektes.



Analisten schatten de piekverkopen van Filgotinib op $ miljarden per jaar, waarbij de verkopen vanaf Q3 2020 zullen starten. Daarnaast zijn er andere zeer beloftevolle medicijnen met grote tot een belangrijke kans voor markttoelating. Vooral GLPG1690 is een medicijn om te noemen, met belangrijke data in 2020 & 2021. De royalties die Galapagos kan ontvangen, zegge gemiddeld 22% op alle toekomstige verkopen, en de nog te ontvangen milestones van $2,7 miljard geven een ijzersterk vooruitzicht, indien meerdere medicijnen op termijn worden goedgekeurd.



Daarbij is er een cashpositie en gelieerde cash-assets van €5,6 miljard, geen noemenswaardige schulden en geen bankfinancieringen. De strategische partner Gilead heeft nog het recht om een warrant B uit te oefenen, ter vergroting van haar aandelenbelang van 25,1% naar 29,9% in Galapagos. Uitbreiding in aandelenbelang wordt berekend tegen de 30 dagen gewogen gemiddelde koers + 20% premie. Vanaf juli 2019 is er een 10-jaars samenwerking aangegaan waarbij Gilead Galapagos niet mag overnemen, en Gilead het 1e optierecht heeft op andere programma’s buiten GLPG0634 (Filgotinib) en GLPG1690 om.



De marktgrootte van de 2 key areas (ontstekingsziekten en fibrosis) waar Galapagos zich op focust is $100 miljard per jaar. De vele programma’s maken dat Galapagos in de toekomst een mooi aandeel kan nastreven bij goedkeuring van haar medicijnen, mede door toedoen van sterke partner Gilead.

Er is een grote concurrentie binnen de markt van ontstekingsziekten, doch investeert Galapagos in betere werkingsmechanismen die de standaard verhogen. Deze moleculen worden al snel op patiënten getest.



COVID-19 uitbraak kan ervoor zorgen dat er medicijnprijzen onder druk komen te staan wegens afgenomen welvaart. Belangrijk is wel op te merken dat medicijnen voor een enorme toename in welzijn hebben gezorgd. Denk aan de kankerbehandelingen, HIV, HCV, longziekten, fibrosis, hart- en vaatziekten en verbetering van pijn & ontstekingsziekten etc.

Medicijnontwikkeling is een kostbaar traject, en versnelling van klinische- en goedkeuringstrajecten kan prijsniveaus doen dalen; immers dalen zo ook de kosten van het onderzoek. Dientengevolge komt het medicijn sneller op de markt en is er een grotere terugverdientijd. Een voorlopige goedkeuring, zonder dat alle data is gekend, zou bij GLPG1690 een rechtvaardiging zijn gezien de mortaliteitskans.



De kwaliteiten van het onderzoeks- en technologieplatform komen voort uit R&D kennis van de organisatie Galapagos, welke een sterke groei doormaakt. Dit jaar is voorzien dat het personeelsbestand groeit met 50% naar 1.500 FTE. Er zijn 40 discovery- en (pre)klinische projecten in ontwikkeling, waarbij er meerdere samenwerkingen zijn aangegaan de laatste jaren om de target-ontwikkeling nog efficiënter te laten geschieden. Elk jaar worden er moleculen geselecteerd voor (pre)klinische ontwikkeling. De portfolio groeit sterk en binnen afzienbare tijd zijn er 80 klinische onderzoeken. Geen copycats of generieke medicijnen; Nee, het gaat om betere moleculen met nieuwe werkingsmechanismen.



Galapagos is actief in Duitsland, UK, USA, Spanje, Italië & Zwitserland, alsmede al langer aanwezig in België, Frankrijk, Nederland en Kroatië.

Nieuwe hoofdkantoren worden gebouwd te Mechelen en Leiden met efficiëntere en grootschaligere R&D, waarbij alles wordt gecentraliseerd.



De commercialisatie gaat straks overwegend via Gilead betreffende Filgotinib (GLPG0634), GLPG1690 en hopelijk meer programma’s. Galapagos gaat gedeeltelijk ook een deel van de commercialisatie op zich nemen. Dit betreft voor de jaren 2020-2021 specifieke EU-landen; de grote 5 (inclusief UK) + de Benelux voor Filgotinib, wat zich voor verkopen GLPG1690 (2022/2023) zal uitbreiden tot gehele EU + Noorwegen/Zwitserland. Galapagos is aldus sterk groeiende.





Middels deze verkorte uiteenzetting, en de uitgebreidere toelichting hieronder, heb ik een analyse gemaakt van vooral de kansen/bedreigingen van Galapagos. Het ervaren management, met oprichter CEO van de Stolpe, is zeer ambitieus. Hij heeft het bedrijf opgebouwd van een paar FTE tot waar het nu staat. De slogans (Think Big, Make it Happen, Embrace change, Raise the bar en Act as a pioneer) worden veel gehanteerd, en MT probeert zo transparant mogelijk te acteren.

Met deals van $2 miljard en $5,1 miljard in de jaren 2015/2019 heeft management bewezen de onderneming groots te leiden.



Op naar meer vooruitgang voor de patiënt, de medewerkers, aandeelhouders en andere belanghebbenden.



Galapagos is op deze aandelenkoers een sterke Buy wegens de:



>> goedkeurende oordelen van adviescommissies voor 1e medicijn Galapagos in juni/juli 2020, en definitieve goedkeuringen van 1e medicijn Filgotinib voorzien in periode augustus-september 2020. Het medicijn kan miljarden aan omzet gaan generen door werking in meerdere ziekten en uitstekende werkzaamheid en superieur veiligheidsprofiel; daarbij staat er nog $1,2 miljard aan mijlpaalbetalingen open, en zal Galapagos 20-30% royalties ontvangen, en gedeeltelijke winstdeling.



>> prachtige vooruitzichten van GLPG1690, welke de progressie van dodelijke ziektes IPF & SSc kan stoppen c.q. doen verbeteren.



>> de beloftevolle andere programma’s in artrose, fibrose en ontstekings- en nierziekten;

>> focus op nieuwe werkingsmechanismes;



>> de grootte van de medicijnmarkten waarin het succesvolle programma’s kan afleveren;

>> de grote vergoedingen in het vooruitzicht (milestones & royalties);

>> de grote cashpositie van €5,6 miljard (€86 per aandeel) met geen noemenswaardige schulden;

>> het beperkte aantal aandelen wat in de toekomst zal uitstaan (+80 miljoen);

>> de sterke partner Gilead;

>> de meerdere samenwerkingen op gebied van technologie en R&D;

>> het ervaren commerciële team wat is samengesteld;

>> het track record van Management, met eerder gerealiseerde deals van $7,2 miljard;





(Disclaimer: aandeelhouder van Galapagos)