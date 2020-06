Het is de hoogste tijd dat het dividend voor waardeaandelen hersteld wordt..



Ik ben een zelfstandige in de ICT wereld. En ik had enkele tienduizenden euro’s spaargeld opgebouwd. Bedoelt als pensioen. Enkele tienduizenden euro’s deze gelden stonden al jaren op mijn bankrekening maar apathisch voor zich uit te staren, snel verminderd door: inflatie, en klein stukje Vermogensrendementsheffing BOX3, 1.2% belasting en geen rente.. Op enig moment de knoop doorgehakt en mijn pensioentje belegt, het meeste in “veilige”(dacht ik toen nog) waarde-aandelen belegt zoals ABN AMRO, ING, Aegon, Wereldhave, en Royal Dutch Shell en nog wat kleingeld in wat andere aandelen waar mijn inziens potentie inzit.. Maar het leeuwendeel zit in Banken, verzekeraars, vastgoed en Olie..

Idee was dat deze systeembanken veilig waren en zeker ABN AMRO bulletproof, want Vader Staat zit er voor 56% in.. To big to fail.. Strategie is long, 5 tot 10 jaar in blijven en dividenden opstrijken en met geschreven calletjes verder het pensioen optimaliseren.. Ik zit er koud 3 maanden in. Covid19.. Boem! Alles 2/3 er af. ABN op € 17.8 is nu € 7.6 om maar eens wat te noemen..Lekker!



Komt daar overheen de dwingende oproep van de Overheid naar de banken en verzekeraars toe om de dividenden op te schorten.. Wij als waardebeleggers werden door deze oproep van de Overheid dubbel & dwars geraakt. Door de oproep geen dividend uit te keren. Gooiden enkele zeer grootte institutionele beleggers deze aandelen uit de portefeuille. Dit omdat zij geen aandelen in portefeuille mogen hebben, volgens hun statuten, die geen dividend uitkeren..

Op deze marktbeweging hebben de aasgieren van de beleggingswereld handig ingespeeld en enorme shortposities opgebouwd in deze aandelen(Zie bijv. een Goldman Sachs in Wereldhave.. Kijk de AFM-registers er maar op na.. En natuurlijk door de gedumpte short aandelen van boevenbanken zoals Goldman Sachs werden stoplosses getriggerd en werden particuliere beleggers ook angstig en dumpten ook. De koersbeweging nog verder naar beneden nog heviger versterkend.. Het vervelende is dat een C. lagarde van de ECB nu heeft opgeroepen om nu het dividend tot einde van het jaar op te schorten ipv t/m oktober. Hiermee indirect shorters en hedgers zoals Goldman Sachs helpend.. Alsof zij dat verdienen en nodig hebben.. Deze financiële ratten, die leven van andermans ellende.. Hoppakee de macro-economische wind in de zeilen dankzij Mevr Lagarde.. Hoe dom kun je zijn??



Ik vind het verder ook niet kies dat nu alleen de aandeelhouders, in dus vooral de waarde aandelen zoals de banken en verzekraars, nu vól financieel bezien de schade van de Corona crisis krijgen te vreten.. In het begin snapte ik dat dit wel nodig was, uitstellen dividend. Maarrr.. alleen de eerste paar maanden. Het zou inderdaad dan geen kies geven dat retailwinkels, die huren van bijvoorbeeld een Wereldhave, die niets verdienen, volle huur moeten betalen.(dan wel nu 50% huur of meer of minder) Terwijl beleggers gewoon het volle dividend zouden krijgen.. Geldt ook voor MKB- leningen bij de banken. Zou ook niet goed zijn geweest op dat moment voor de onderhandelingspositie voor de banken en de vastgoed fondsen zoals Wereldhave en Unibail met hun klanten en huurders..



Maar.. Nu is er al veel meer duidelijk over het verloop van C19. En het wordt duidelijk minder. Maatregelen zijn verlicht en het virus is in feite op terugtocht..

Het Besmettingsgetal, het zogenaamde reproductiegetal ligt beduidend onder de 1. Een vaccin is aanstonds en goede medicijnen voor het ziekteverloop komen er meer en meer bij. Verder steunt de overheid de (MKB-)bedrijven en de ZZP-ers met allerlei steunmaatregelen. Huiseigenaren krijgen een speciaal uitstel om de hypotheek af te lossen en werkgevers worden ook gesteund met speciale maatregelen zodat zij geen werknemers op straat hoeven te zetten. en de werkeloosheid blijft beperkt tot een minimum van 7% Ik noem in deze de NOW-regeling, de TOZO en de Togs-regeling. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten. Alleen de kleine pensioenbelegger, waar er vele vele tienduizenden van zijn in Nederland, kan de pot op..!



Nederland poldert zich lekker voortvarend door de crisis heen, zoals dat de kracht ook is van ons land.. Met dank aan Rutte en het RIVM-team. Niets mis mee verder.

Alleen de aandeelhouders, die zijn dus driedubbel gepakt, door de oproep om dividenden op te schorten.. En dat steekt mij. Zij zijn volledig de pisang. Niet alleen geen dividend waar op gerekend was over 2019. Ook mogen zij hierdoor -66% koersverlies pakken op hen waardeaandelen. Hoe kan dat? Nogmaals: Ik vind het niet kies en niet Des Nederlands om alle bij één partij te leggen.. Wij zijn geen asociaal volk, dat zie je nu ook wel weer aan de maatschappleijke discussie aangaande discriminatie. Dingen kunnen best veranderen in het liberale Nederland..



Maar wij, als particuliere pensioenbeleggers in defensieve waardeaandelen(dus geen risicovolle groeiaandelen trouwens, waar je sowieso klappen kunt verwachten..) hebben ook niet om het Corona-virus gevraagd. Nu weet ik wel: je kunt nu tegenwerpen. Aandeelhouders lopen nu eenmaal risico en dit hoort er bij. En je had je geld er ook niet in kunnen stoppen.. Allemaal waar. Maar op een pandemie die eens in de honderd jaar gemiddeld langskomt, kon niemand rekenen. Dus dit is wel een onevenredige situatie en niet vergelijkbaar met een normale(zeg credit)crisis..



Allereerst hoe zou jij het vinden om meer als 60% van je zorgvuldig in 26 jaar opgebouwde pensioen in 2 maanden tijd te zien verdampen.. GVD! Je zou je knap bestolen voelen.. Dat kan ik je wel vertellen. Heb je hier nu 26 jaar voor dubbel gelegen? En gestrest bij klanten en gezwoegd? Iets meer demotiverend kan ik persoonlijk niet bedenken..

we praten in mijn geval enkele tienduizenden euro’s verdampt pensioen.. Weg, van de aardbodem verdwenen in de diepe zaken van Goldman Sachs..

Daarom roep ik bij deze de banken en de vastgoedbedrijven en de verzekeraars en de overheid op. Hervat alstublieft alstublieft het dividend weer.. Laat de zeer fors short gaande hynea’s in deze wereld zoals GS, alstublieft het nog niet verder winnen van normale burgers die iets van een pensioentje proberen op te bouwen voor aan het einde van hun loopbaan als ZZP-er..

Je kunt het ook niet doen, uiteindelijk komt dat soort fout gedrag van de overheden dan toch terug bij de belastingbetaler. Want: als ons pensioenbeleggers op deze wijze het pensioen, de toekomstige inkomsten door de neus geoord wordt, betekend dat toch uiteindelijk: extra steunaanvragen bij de overheid door getroffen beleggers in de vorm van uitkeringen, extra ziektekosten door verminderde welzijn en welvaart, meer faillissementen omdat buffers zijn verdwenen..