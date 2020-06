Flow Traders « Terug naar discussie overzicht

I have also compiled the data on average index moves of the Euro STOXX 600 and the S&P 500 (SPY) compared to regional NTI of Flow Traders. There is clearly a correlation between the average move of an index in a quarter and the quarterly NTI. This is important information as realized volatility is what really matters as the VIX index is just expected volatility captured in prices of options.De jaren 2016/17 waren bv jaren met een normale vix , maar hoge beweeglijkheid (en betere winsten)Het is dus beter om naar de gerealiseerde bewegelijkheid van de markten te kijken.2Q20 is de beweeglijkheid en omzetten nog steeds hoog op de aandelenmarkt. Maar niet meer zo op de obligatiemarkten.