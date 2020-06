arGEN-X « Terug naar discussie overzicht

MG Illuminate Event en MG United, door Argenx, Shine Light on Rare Disease5 juni 2020 Hawken Millerdoor Hawken MillerIn Nieuws.MG Illuminate Event en MG United, door Argenx, Shine Light on Rare DiseaseKlik hier om u in te schrijven voor de Myasthenia Gravis News Newsletter!(1)Als onderdeel van de Myasthenia Gravis (MG) Awareness Month heeft Argenx - het biotechbedrijf dat efgartigimod ontwikkelt om deze ziekte mogelijk te behandelen - een patiëntgericht platform geopend, MG United genaamd.Het bedrijf onthulde het online platform op 1 juni tijdens zijn virtuele MG Illuminate-evenement, met onder meer segmenten over de relatie tussen arts en patiënt, My MG Sole - een initiatief dat patiënten uitnodigt om hun verhaal op een paar schoenen te schilderen - en een inleiding op een aanstaande documentaire over de stoornis.MG Illuminate eventEen screenshot van de MG United-website van Argenx. (Foto's met dank aan Argenx)MG United is een online platform met artikelen over de behoeften van mensen met myasthenia gravis, verhalen over de MG-gemeenschap en eventuele toegang tot de documentaire. Mensen kunnen lid worden van het platform, maar registratie is niet vereist om toegang te krijgen tot de pagina."We zijn zo ver gekomen en alles wat we in het verleden hebben meegemaakt, draagt ??bij aan wat we al hebben en wat we hebben opgebouwd", Rachel Higgins, een supporter van de MG-gemeenschap die 12 jaar geleden symptomatisch werd toen ze naar Austin verhuisde , Texas, vertelde het telefonisch aan Myasthenia Gravis News. "[MG United is] nieuw, het is tastbaar, het is slim, het spreekt een breed publiek."Het idee voor MG United ontstond ongeveer zes maanden geleden, na een uitgebreide en wereldwijde luistersessie door Argenx-leiders, zei Keith Woods, de chief operating officer van het bedrijf."Een van de kernwaarden bij Argenx is samenwerking en samenwerking komt van luisteren", zei Woods in een telefonisch interview voorafgaand aan het evenement. "Dit is slechts een voorbeeld van hoe we die kernwaarde aantonen."Argenx heeft onlangs top-line gegevens vrijgegeven van een fase 3-studie, genaamd ADAPT (NCT03669588), waaruit blijkt dat behandeling met efgartigimod de symptomen op veilige en effectieve wijze verlicht bij mensen met gegeneraliseerde MG. De therapie is gericht op de FcRn-receptor om de bloedspiegels van auto-antilichamen van immunoglobuline G (IgG) te verlagen en de communicatie van zenuw-spiercellen te verbeteren.Na het openen van opmerkingen door Glenda Thomas, voorzitter van de New England Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA) Walk, interviewde Katrina Sergeev Gary, directeur patiëntenmarketing bij Argenx, een patiënt wiens verhaal op de MG United-website staat.Het interview met Leah Gaitan-Diaz ging over haar positieve kijk op het leven."Ik probeer positief te blijven en het is een keuze. Het is oké om een ??beetje verdrietig te worden, 'zei Gaitan-Diaz. "Maar je hoeft niet in die mentaliteit te blijven en je kunt ervoor kiezen om van de positieve kant te kijken. Zelfs op een slechte MG-dag zijn er zoveel goede dingen. ”In de loop van het virtuele evenement konden kijkers één woord invoeren dat MG zo vaak beschrijft als ze wilden. Die woorden werden vervolgens in realtime verwerkt tot een woordwolk en voor iedereen zichtbaar op een zijpaneel.MG IlluminateNog een screenshot van het evenement.MG Illuminate bereikte 282 gelijktijdige kijkers en bijna 2.000 weergaven in totaal.Higgins werd vervolgens vergezeld door Ericka Greene, MD, directeur van de neuromusculaire kliniek van de Houston Methodist Stanley H. Appel Afdeling Neurologie, om te praten over de relatie tussen arts en patiënt.Higgins adviseerde kijkers om zoveel mogelijk gegevens over hun gedachten en gevoelens en meetbare resultaten te loggen, om ze niet te vergeten tijdens doktersbezoeken. Greene voegde eraan toe dat patiënten zich op hun gemak moeten voelen om met hun arts te praten over verwachtingen van zorg, en als ze dat niet zijn, moeten ze iemand vinden die die ondersteunende stem kan zijn.Na de discussie kreeg het publiek de kans om enkele vragen te stellen. Een daarvan, gericht op Greene, maakte zich zorgen over hoe kinderen met MG met hun zorg zouden moeten omgaan. Hoewel de ziekte vaak bij volwassenen voorkomt, kunnen symptomen op elke leeftijd voorkomen. Greene zei dat het belangrijk is dat ze hun behoeften communiceren en meer te weten komen over hun ziekte.'Dat maakt van hen een mondige patiënt, die hen een mondige volwassene maakt', zei Greene.Ben Strang, de regisseur van de aanstaande documentaire, sprak vervolgens over de doelen ervan: bewustzijn van ziekten opbouwen, patiëntverhalen aan het licht brengen en de waarheid vertellen.'Als we een gezicht en emotie creëren, kunnen we veel meer empathie creëren', zei Strang.Terwijl de documentaire zich richt op drie afzonderlijke op zichzelf staande verhalen, interviewden Strang en de producenten meer dan 100 zorgverleners en patiënten met MG. De geprofileerde profielen variëren van een personal trainer tot een brandweercommandant tot de eigenaar van een centrum voor podiumkunsten.