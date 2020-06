TomTom « Terug naar discussie overzicht

Ten slotte wil ik mijn positie als belegger nogmaals markeren ter verduidelijking van wat ik hier zoal te berde breng.



Indien we beleggen mogen omschrijven als een vorm van investeren waarbij geld wordt vastgelegd voor langere of kortere tijd met als doel om daar in de toekomst financieel voordeel te behalen doe ik niemand te kort volgens mij.



Gezegend met een "zuinige" moeder afkomstig uit een succesvolle aannemersfamilie en een ronduit bourgondische vader was het mij al snel duidelijk, dat je daarbij niet uit moet gaan van nominale of procentuele bedragen.

Een appeltje voor de dorst houden en zorgen dat er meer appletjes in het mandje komen was naast het genieten van excessen die het huidige leven te bieden heeft dan ook een uitdaging om in de praktijk te brengen.

Dat ik geboren ben tijdens de baby-boom heeft veel zo niet alles bijgedragen aan mijn huidige financiele situatie.



Het uiteindeijke doel voor mij was :finaciele onafhankelijkheid bewerkstelligen (moeder) zonder mij de geneugden daarvoor van het leven te ontzeggen (vader).

In die zin is voor mij al sinds 1975 mijn persoonlijke cashflow heilig waarbij slechts een klein gedeelte bestemd is voor de dagelijkse behoeften zoals voeding, kleding, onderdak en nutsvoorzieningen.

Zeer sterk geholpen door de mogelijkheden die babyboomers toen werden geboden heb ik mijn inflow substantieel kunnen verhogen waarbij de outflow zeker op het gebied van niet noodzakelijke utgaven ook dezelfde tendens vertoonde maar met als bijkomstig resultaat dat ook het mandje met appelen aardig volliep.



Op 52 jarige leeftijd besloot ik te stoppen met werken in de veronderstelling dat er zoveel appelen in het mandje verzameld waren, dat het nu tijd werd om te beginnen met het opeten van die appelvoorraad.



En toen kwam daar in 2008/9 de financiele crisis overheen gelijktijdig met mijn scheiding.

De gevolgen voor mijn vermogendpositie was inmens.

75% was verdampt'

Achteraf denk ik dat die samenloop van omstandigheden mij de oplossing heeft geboden.

Voor mij staat financiele onafhankelijkheid gelijk aan slechts een klein deel van de inflow te hoeven gebruiken voor de dagelijkse behoeften en door de scheiding hoefde ik geen rekening meer te houden met de andere beoeftes van mijn echtgenote,



Als calculerend burger was de keuze snel gemaakt.

Emigreer naar een regio waar je geld veel meer waard is, investeer een gedeelte van het overig vermogen in een lijfrente die de dagelijkse uitgaven ver overstijgt.



Zo gezegd zo gedaan, geemigreerd naar Thailand en mijn porto volledig geliquideerd waarbij een gedeelte van die opbrengst is aangewend voor die lijfrente.

Het overige gedeelte aangehouden als cash met daarnaast een kleine positie in TT.

De schuld van mijn scheiding kan ik mede aan mijzelf wijten de schuld aan de financiele crisis leg ik voor 100% bij de hebzucht van banken en de aan hen geboden manipulatieve mogelijkheden.



Ik analyseer de huidige situatie als een copy van de vorige ook ditmaal staat hebzucht centraal bij de banken mogelijk gemaakt door manupilatie.



FOMO, TINA, DIVIDEND staan centraal in hun roep om aandacht terwijl iedereen beseft dat angst een slechte raadgever is, er altijd een alternatief bestaat(degene die al zijn aandelen heeft omgezet naar cash loogenstraft dat principe) en dat dividend slechts een van de aanwendingen is waarvoor FCF gebruikt kan worden.



Mijn uiteindelijk doel heb ik volgens mijn standaarden bereikt.

Op basis van genoeg is genoeg heb ik me verzekerd van een inflow die voldoet aan de daaraan door mij gestelde eisen.

Dat het moeilijk is om de verleidingen tot meer te weerstaan spreek ik niet tegen.

Ik heb zelf aan die verleiding geen weerstand kunnen bieden door mijn positie in TT te vergroten tot 11,500 aandelen en mijn uitstapje naar Tesla, Microsoft, Apple en Biadu.

Op het moment dat TT de 12 euro aantikt breng ik mijn positie weer terug naar 5.700 shares.



Ik snap, dat mijn achtergrond verhaal voor velen niet veel van doen heeft met hun huidige situatie.

Ik hoop echter, dat mijn verhaal ook anderen aan het denken zet wat het uiteindelijk doel is met zijn/haar belegging.

De reden kan zijn om te genieten van het saldo dat daarbij tevoorschijn wordt getoverd of door het gedisciplineerd aan te wenden.



Ik heb gekozen voor het laatste indachtig de woorden van majoor Bosshardt : Geld wat je niet uitgeeft daar heb je niets aan".



In tegenstelling tot wat wordt beweerd ben ik allerminst jaloers op geshowde resultaten van anderen en me terdege bewust dat handelen in aandelen- ,optie- maar zeker die in CFD contracten tot veel hogere beleggingsresultaten kunnen leiden.



Mijn goedbedoelde opmerkingen in het kader van winkelvastgoed, banken en CFD handel moet worden gezien als mijn afkeer voor wat banken ons aandoen en slechts bedoelt als waarschuwing richting beleggers.