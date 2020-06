Hoewel veel beleggers bij small- en midcaps denken aan

risicovolle aandelen, hoeft dat absoluut niet zo te zijn.

Hoeveel groeiruimte heeft Shell nog, of Unilever? Die ruimte

is vrij beperkt. Al is het alleen maar, omdat dit soort bedrijven

al een heel groot marktaandeel hebben en in heel veel regio’s

opereren.

Smallcaps hebben daarentegen heel veel groeipotentieel,

omdat het vaak kleinere bedrijven zijn die nog veel ruimte

hebben om uit te breiden.

Al komt het ook geregeld voor dat er smallcaps zijn die

juist een hele specifieke en kleine markt bedienen. Dit zijn

smallcaps die actief zijn in een niche. En daardoor uitstekende

overnamekandidaten.

Maar als smallcaps dan zo veel potentie hebben, waarom staan

ze niet op de rader van veel beleggers?

Het smallcapsegment wordt vandaag de dag flink onderbelicht.

Institutionelen en analisten laten een groot deel van deze

aandelen links liggen omdat kleinere bedrijven vaak niet

interessant genoeg zijn voor klanten met hele grote vermogens.

De liquiditeit is voor deze groep gewoon te beperkt.

Welke analisten schrijven nog rapporten of geven concreet

advies rond deze aandelen? En welke banken hebben nog

beleggingsfondsen die zich uitsluitend op België of Nederland

richten. Ze zijn stilaan op één hand te tellen.

Bovendien zijn veel minder ervaren beleggers ook niet zo

happig om smallcaps. Dat heeft alles te maken met het

handelsvolume.

Door de verminderde liquiditeit op dit marktsegment, zijn

de koersbewegingen wel meer uitgesproken. Het is geen

uitzondering dat op weekbasis een smallcap met meer dan

10% daalt of stijgt.

En dat is voor sommige beleggers iets te veel actie.

Maar, beleggers die begrijpen dat prijsactie niet veel zegt

over de waarde van een bedrijf, kan juist profiteren van deze

beweeglijkheid.

Daarnaast is er ongetwijfeld de verminderde interesse van

de kleine belegger. Velen durven het niet meer aan om zelf

de aandelenmarkt te betreden en laten zich liever fondsen of

andere producten door hun bank aansmeren, die dan weer in

de grotere kapitalisaties beleggen, precies deze die te mijden

zijn.

Dat dit onterecht is, bewijst het rendement

In de huidige markt zijn smallcaps de ideale aandelen om

op te pikken: grote beleggers kunnen zich er niet mee

bemoeien en voor veel kleinere investeerders is de kennis

simpelweg niet voldoende om een goede en weloverwogen

beleggingsbeslissing te maken. Hierdoor ontstaan kansen.

Omdat haast niemand naar dit soort aandelen kijkt, is het heel

goed mogelijk om aandelen op te kopen die nu handelen met

een forse onderwaardering. En dat zal in de komende jaren

resulteren in een stevige explosieve outperformance.

Tips zijn welkom .



Ctac en DPA op de lokale en ICT en Kendrion op de AScX