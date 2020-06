Beursblik: ING verhoogt koersdoel Euronext09:35(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het koersdoel voor Euronext verhoogd van 89,00 naar 96,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van de bank.Volgens analist Albert Ploegh wordt Euronext gekenmerkt door kostencontrole in combinatie met een sterke autonome omzetgroei. Overnames zorgen daarbij voor synergievoordelen.De cijfers over het eerste kwartaal vindt de analist "robuust". Daarbij was de kostenbeheersing beter dan verwacht. Dat was aanleiding voor Ploegh om de kostenraming voor heel 2020 iets te verlagen.Euronext staat op de favorietenlijst van ING.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999 De newsfeed is tenminste 15 minuten vertraagd en is een beperkte weergave van de totale webfeed die ABM Financial News levert.© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.