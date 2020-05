TomTom « Terug naar discussie overzicht

Ik moet mijn uitgeproken mening, dat het IEX-beleggingsfourm nietszeggend is terugnemen.



Ik corrigeer dat in: het IEX-beleggingsforum is weinig betekenend voor de belegger omdat het een plaats is verworden om rechtstreeks koersverslag te doen en men in het uitzonderlijke geval dat het over beleggen gaat(posities innemen op basis van fundamentals) men geen tegenargumenten accepteert en overgaat tot het elimineren van de boodschapper en dan niet door de boodschapper van repliek te dienen maar door zich te bedienen van historische gegevens, welke ook nog eens gekleurd worden weergegeven.



Voorbeelden van gekleurde gegevens mbt mijn persoon:

Sniklaas beschuldigd mij van een te frequent gebruik van dit forum door aan te geven dat ik 2x per dag post terwijl hij daar slechts 3 post tegenover zet ( fact ik 1,7x en hij 5x).

Ik zou verlies hebben geleden op mijn positie in TT terwijl ik op basis van mijn ingenomen positie in 2009 een rendement heb behaald van een magere 6%(herbeleggingsindex AEX 12%).



Dat ik teveel post is ook mij duidelijk zeker als ik kijk wie er ng meer beloond zijn met een militaire onderscheiding door het IEX-platform.



Ik zal mijn leven beteren en minder posten.

Ik beloof nimmer meer te reageren op provocaties van anderen en me te beperken tot actie /reactie wanneer het gaat om fundamentals.

Dus wanneer Mr Market weer zijn zegje heeft gedaan via @Wies die dit belangeloos met ons deelt(waarvoor nog steeds oprechte dank) zal ik daarop reageren met mijn visie.

Ook de inhoudelijke posters mogen een reactie van mij blijven verwachten onafhankelijk of zij mijn mening delen of niet.



Daar het off-topic draadje verworden lijkt te zijn tot het handelaren-draadje zal ik me daar niet meer laten zien ik zal me beperken tot het leveren van input voor het "Rekendraadje" en de maanddraad.

.



Ik besluit met mijn verwachting, dat TT in juni niet veel koersreactie zal laten zien of het moet veroorzaakt worden door de te verwachten algehele koersreactie doordat de beurs zover afwijkt van wat de echte economie nu al doormaakt dan wel nog te doorstaan heeft.



TT zal in juli echter profiteren doordat daaruit zal blijken dat TT hoewel zeer sterk geraakt door de productiestops zijn resultatenrekening redelijk op peil wist te houden door de aanwezigheid van het stuwmeer aan deferred revenue.