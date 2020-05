De Turkse economie is in het eerste kwartaal van 2020 met 4,5 procent gegroeid, is vrijdag bekendgemaakt door de statistische autoriteit van het land (TurkStat).

Het bruto binnenlands product (BBP) tegen lopende prijzen bedroeg in de periode tussen januari en maart 1,07 biljoen lira, omgerekend zo’n 176,1 miljard dollar.

“Het seizoen- en kalendergecorrigeerde bbp steeg met 0,6 procent vergeleken met het voorgaande kwartaal”, liet het instituut weten. Het groeicijfer toont aan dat de Turkse economie vergeleken met andere grote economieën in die tijdsperiode minder is beïnvloed door het coronavirus. Prognoses van economen schommelden tussen 4,4 en 5,8 procent. Zij voorspelden ook dat het jaarlijkse BBP van Turkije in 2020 gemiddeld met 1,5 procent zou afnemen.

TurkStat verklaarde dat de toegevoegde waarde van de landbouwsector in het eerste kwartaal met 3 procent is gestegen en de industriële sector pluste met 6,2 procent. De waarde van de bouwsector daalde met 1,5 procent.

De toegevoegde waarde van de dienstensector steeg op jaarbasis met 3,4 procent.

De consumptieve bestedingen van de overheid stegen met 6,2 procent, terwijl de bruto-investeringen in vaste activa in het eerste kwartaal van 2020 met 1,4 procent daalden in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Het BBP van Turkije groeide in het laatste kwartaal van 2019 met 6 procent en 0,9 procent in het kwartaal ervoor. Die groeicijfers kwamen na een krimp van 2,3 procent in het eerste kwartaal en een min van 1,6 procent in het tweede kwartaal van 2019. Het totale groeipercentage van Turkije was 0,9 procent in 2019 en 7,4 procent in 2018.

Vóór het begin van de coronacrisis zou de economie in 2020 totaal met 5 procent groeien, zoals uiteengezet in het in september aangekondigde nieuwe economische programma.



Let op: de Turkse lira trekt op deze geweldige cijfers vanaf volgende week ongetwijfeld aan, speelruimte in de te verwachten stijging komende maand minstens 12-15%.