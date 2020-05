NPEX « Terug naar discussie overzicht

Hieronder de berichten die ik kreeg van NPEX over het nieuwe handelssysteem:



NPEX gaat vernieuwen - Update #2





Geachte belegger,

Zoals aangekondigd zou ik u vandaag een email sturen over de voortgang van de overgang naar ons nieuw platform. In deze mail geven wij u een kleine inkijk in wat u mag verwachten van de nieuwe omgeving.



Een historisch moment voor NPEX

Zoals in mijn eerdere mail al vermeld; NPEX gaat met de tijd mee en gaat over op een nieuwe website en een nieuw platform. Een lang gekoesterde wens van ons, onze beleggers en genoteerde ondernemingen, gaat in vervulling. Op de vernieuwde NPEX-effectenbeurs zal elke werkdag handel plaatsvinden via een orderboek, waarbij u dagelijks uw koop- en verkooporders kunt plaatsen. Naast een meer gebruiksvriendelijke en overzichtelijke portefeuille met eigen berichten-box, komen er tal van andere nieuwe functionaliteiten. Een platform dat aansluit bij de wensen van onze gebruikers. Het nieuwe platform zal de liquiditeit in de effecten verbeteren.





De overgang naar het nieuwe platform tOption van MonIdee zal medio juni worden uitgevoerd. Dit zal in een weekend plaatsvinden. Gedurende dat weekend bent u niet in de mogelijkheid om in te loggen, orders in te leggen of in te schrijven op emissies. Dat kan dan weer vanaf maandag.



Graag laten wij u hieronder alvast enkele screenshots van het portefeuille-overzicht en het orderboek op het nieuwe platform zien.





Voorbeeld portefeuille-overzicht



Voorbeeld orderboek

Orderboek

De NPEX-effectenbeurs gaat gebruik maken van een orderboek. In het orderboek worden orders ingelegd van beleggers. Het orderboek bevat zowel koop- als verkooporders.



Het orderboek zal anders werken dan het veilingsysteem dat NPEX op dit moment gebruikt. Een groot verschil met de huidige handel is dat beleggers zowel koop- als verkooporders kunnen inleggen en dat de transactie direct plaatsvindt als uw order ‘matcht’ met de order van een andere belegger.



Het orderboek op het nieuwe NPEX platform zal vrijwel hetzelfde werken als het uitvoeren van orders op andere beurzen, zoals de Amsterdamse effectenbeurs. Beleggers kunnen op elk moment van de dag (24/7) orders inleggen via het nieuwe platform. Tijdens de handelstijden van het platform (op werkdagen van 10:00 uur tot 16:00 uur) kunnen orders uitgevoerd worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat een order ‘matcht’ met een andere order.



Zoals aangegeven zal het voor NPEX een historisch moment zijn. Nu de datum van de overstap dichterbij komt, wordt het ook steeds spannender. We zijn op dit moment druk bezig met de laatste testen en de nieuwe website.



Voorwaarden voor een definitieve overstap naar het nieuwe platform zullen positieve testuitslagen zijn alsmede goedkeuring van de AFM.



De goedkeuring van de AFM voor de overstap naar MonIdee is inmiddels ontvangen. Over de testuitslagen zal ik u volgende week verder infomeren.



Wij gaan ervan uit dat u nauwelijks hinder zult ondervinden van de overstap. Als vanzelfsprekend zullen onze medewerkers u te woord staan, mocht u vragen hebben.



Tot volgende week!



Pas goed op uzelf, op elkaar en bovenal blijf gezond!



Namens het NPEX-team,

Mark van der Plas (CEO NPEX)