“Die problemen zijn voor een belangrijk deel ook toe te schrijven aan de werking van de Economische en Monetaire Unie en de euro. De economieën van de noordelijke en zuidelijke lidstaten zouden naar elkaar moeten toegroeien, was de bedoeling. Het tegendeel is gebeurd. Er is geen convergentie, maar divergentie. Loonkosten bijvoorbeeld hebben zich in het ene land heel anders ontwikkeld dan in het ander. En soms om heel begrijpelijke redenen.”



Wat voor voordelen heeft het deels afschaffen van de euro?

“Je geeft de landen weer financieel gereedschap in handen, bijvoorbeeld de wapens van devaluatie en revaluatie. Vroeger kon een land in problemen z’n munt devalueren. Dat was goed voor de export, de inflatie liep wel wat op door duurdere import, maar daardoor woog de staatsschuld ook weer minder zwaar. Zo’n devaluatie kan niet meer in de eurozone, net zo min als wij kunnen revalueren, wat Nederland en Duitsland eigenlijk zouden moeten doen. Het heeft allemaal geleid tot ontzettend pijnlijke aanpassingsproblemen en geweldige spanningen en frustraties. En grote on­gelijkheid: Nederland en Duitsland zijn de grote winnaars van de muntunie met 25 procent economische groei in de afgelopen twintig jaar; Italië is de grote verliezer met nul procent. Dat is dramatisch.”



Je zou van Europa ook een politieke unie kunnen maken, met de overdracht van meer bevoegdheden naar Brussel.

“Er zijn mensen die daar heil in zien. Ik niet, want er is volgens mij geen enkele garantie dat zo’n politieke unie wél leidt tot de broodnodige convergentie. Bovendien is het onhaalbaar, er is geen meerderheid voor in Europa.”



Voor uw voorstel is een meerderheid ook ver weg.

“Die zie ik op de korte termijn inderdaad niet. Het is natuurlijk ook heel revolutionair. Maar als mijn verwachting uitkomt dat we onszelf steeds meer klem gaan rijden in die monetaire unie, dan komt toch een keer het moment van de waarheid dat we moeten gaan kiezen: of een politieke unie, waar denk ik geen draagvlak voor is, of een lossere vorm van monetaire unie in de trant van wat ik voorstel. In het slechtste geval valt die unie spontaan uit elkaar doordat een land of meerdere lidstaten eruit stappen en dan zijn we de grip kwijt. Ik ben trouwens geen roepende in de woestijn: Martin Wolf, columnist van de Financial Times, denkt er ook zo over, net als de Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz, ook niet de eerste de beste.”





Beeld ANP

In uw boek ‘Ontspoord kapitalisme’ schrijft u dat Europa in plaats van amechtig vast te houden aan de muntunie zijn aandacht moet richten op andere zaken, zoals de aanpak van de klimaatverandering.

“EU-commissaris Frans Timmermans heeft daar een prima plan voor opgesteld. In mijn ogen zouden we het vlieg­verkeer drastisch moeten inkrimpen. We moeten voor­komen dat na de coronacrisis iedereen weer net zo makkelijk het vliegtuig instapt. We moeten vliegen flink duurder maken, met onder andere een hoge belasting op kerosine, en ook het zeetransport. Er moet toch echt een eind komen aan het verslepen van allerlei goederen over de halve aardbodem, enkel om een paar centen kostprijs te besparen.”



En u wilt de vrijheid van multinationals beperken, die is u een doorn in het oog.

“Multinationals zullen eindelijk eens fatsoenlijk belasting moeten gaan betalen. In Europees verband zullen we regels moeten gaan vaststellen over de berekening van hun winst, met minimumtarieven voor de winstbelasting, die we vervolgens in rekening gaan brengen. Multinationals spelen nu landen tegen elkaar uit: als je banen wilt hebben, zul je ons tegemoet moeten komen met een paar lokkertjes. Daar moeten we in Europa een eind aan maken. En Nederland mag geen belastingparadijs meer zijn, we moeten ons daar diep voor schamen.”