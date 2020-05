Pharming « Terug naar discussie overzicht

De cijfers van Pharming nog maar eens kritisch bekeken door Jesse:



Eerst maar eens de hoogtepunten op een rijtje:



-Omzet autonoom gegroeid tot € 49,3 miljoen een stijging van 40% tov Q1 2019.

-Operationele winst gegroeid tot € 19,4 miljoen een stijging van 59% tov Q1 2019

-Netto winst gegroeid tot € 8,4 miljoen een stijging van 25% tov Q1 2019

-Een verdubbeling van de Cash en Cash Equivalenten met € 67,5 miljoen tot € 136,1 miljoen.

-Een stijging van het eigen vermogen met 67% tot € 115,6 miljoen tov € 69,1 miljoen in Q1 2019

-Uitzonderlijk succesvolle plaatsing van een converteerbare obligatie lening van € 125 miljoen met een coupon rente van 3% per jaar een conversie koers van € 2,0028. De lening loopt tot 2025.

-Spectaculaire daling van de rente kosten in Q1 naar € 0,346 miljoen tov € 2,51 miljoen in Q1 2019.

-Toelating tot de samenstelling van de AMX, De Nederlandse beursindex voor Mid Cap companies



De verkoop van Ruconest is spectaculair gestegen met 40%, echter de overgrote meerderheid van de verkopen worden in de VS gerealiseerd , € 47,5 miljoen t.o.v. € 1,8 miljoen in de rest van de Wereld (incl. Europa). Met een steeds sterker wordende dollar is het niet ongunstig om veel in de VS te verkopen. De potentiële markt is in Europa aanzienlijke groter, dan in de VS. Dit is puur het gevolg van de grotere bevolking van Europa t.o.v. de VS, dan hebben we het nog niet over de rest van de Wereld.

Inmiddels heeft Pharming de verkoop rechten voor alle Europese landen terug in bezit gekregen en dat geeft de mogelijkheid om de verkopen in Europa spectaculair te laten stijgen.



De groei in de verkopen, leiden tot hogere productie volumes. De operationele kosten kunnen spectaculair dalen als gevolg van de productie uitbreiding, die nodig is om de hogere productie volumes aan te kunnen. Immers, de economy of scale wordt gunstiger, hetgeen leidt tot lagere productie kosten. Daarnaast zullen de productie kosten verder dalen, doordat Pharming het productie proces volledig in eigen beheer gaat nemen, i.p.v. bij Sanofi. Zelf produceren is uiteraard aanzienlijk goedkoper, dan bij een bedrijf waarvan je volledig van afhankelijk bent, dan betaal je de hoofd prijs. De aanzienlijke verlaging van de productie kosten zal de winst van Pharming gunstig beïnvloedden.





De financieringskosten zijn door de succesvolle uitgifte van de converteerbare obligatie lening spectaculair gedaald. De convertible heeft netto € 122,682 miljoen opgeleverd waarmee bestaande schulden zijn afgelost. De lening met een jaar rente van 3,0% dient in 2025 afgelost te worden, tenzij de beurskoers stijgt tot meer dan € 2,0028. De lening wordt dan omgezet in 62,5 miljoen nieuwe aandelen. Normaal gesproken zijn bestaande aandeelhouders nooit happy met een verwatering van ca. 10%. Echter de conversie leidt er dan wel toe dat het eigen vermogen van Pharming met € 125 miljoen toeneemt en de firma is dan nagenoeg schulden vrij.



Het uitgeven van de converteerbare obligaties is strategisch gezien een briljante move van het management. Immers de korte tot midden lange termijn financiering van Pharming is volledig gewaarborgd. Pharming is in feite financieel onafhankelijk. Pharming heeft momenteel € 136 miljoen in kas.!!!



De financieringskosten dalen door de convertible spectaculair, hetgeen de winst van Pharming onmiddellijk ten goede komt. Na de eventuele conversie dalen de financieringskosten verder met € 3,75 miljoen per jaar, hetgeen direct de netto winst ten goede komt.

Net als de meeste andere analisten verwacht Jesse een conversie in de loop van 2020.

Pharming heeft aangegeven om eventueel een nieuwe converteerbare obligate lening aan te gaan met een hogere conversie koers, zodat er minder aandelen nodig zijn na de conversie. Dit is puur gezegd om bestaande aandeelhouders te pleasen, maar zodra de koers € 2,00 bereikt vindt er natuurlijk conversie plaats.



De ruime kas positie van € 136 miljoen is meer dan voldoende om de activiteiten van Pharming de komende jaren te financieren. De financieringsbehoefte van Pharming omvat o.a.



-uitbreiding van de marketing activiteiten in Europa om de verkoop van Ruconest verder te boosten

-verdere uitbreiding van de productie capaciteit.

-het ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor het geneesmiddel Ruconest, voor andere levensbedreigende ziektes en medische afwijkingen.



Pharming heeft de volgende product/toepassing in de “Pijplijn”:

Ruconest/HAE Fase: volledige goedkeuring, zelfs voor kinderen.

Ruconest/HAE (Intra Dermaal) Fase : Preklinisch

Ruconest/HAE acuut (Intra Musculair) Fasae 1

rhC1 INH Franchise/Pre-Eclampsie voorbij Fase 1

rhC1 INH Franchise/Acuut nierfalen Fase II

alfa-Glucosidase/Pompe Fase: Preklinisch

alfa-Galactosidase/Fabry;s Fase: Preklinisch

Leniolisib/(CDZ 173) Fase: Fase III



Daarnaast blijkt Ruconest een uitstekend medicijn te zijn in de bestrijding van ernstig zieke patiënten, die geïnfecteerd zijn met het Corona virus.

Ruconest biedt een goede oplossing bij patiënten die dezelfde symptomen vertonen als bij HAE(Cytokine storm remmer). Bij een aantal Corona patiënten treedt AKI verschijnselen op, ook hier werkt Ruconest gunstig.



Samenvattend:

-AMX fonds met een zeer groot handelsvolume (AEX waardig)

-Financieel sterk en gezond.

-zeer winstgevend

-bijzonder sterk groeiend qua verkopen >40%

-goede vooruitzichten met een uitstekend gevulde Pijplijn...!!!



Ook de analisten zijn niet voorbij gegaan aan de spectaculaire performance van Pharming.

De meeste analisten hebben een koersdoel in de range van € 2,00 - € 2,50 en wijken daar niet in af van het koersdoel van Jesse met € 2,40.



