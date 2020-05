SBM Offshore « Terug naar discussie overzicht

Een prikkelende Bartjens zegt in het FD wat ik al jaren denk: (grafiekje in de bijlage). Wat doen ze fout?



Twee decennia SBM, nul koerswinst



Op maandag 15 mei 2000, toen Nederland nog in de ban was van de vuurwerkramp in Enschede twee dagen daarvoor, stond de koers van het aandeel SBM Offshore op fl 26,03, ofwel €11,81. Exact twintig jaar later, in een week waarin het bedrijf met goed ontvangen kwartaalcijfers is komen, staat de koers op €11,78.



Wie op die meidag in het jaar 2000 één aandeel kocht in het bedrijf dat drijvende olieplatforms maakt, heeft dus nul rendement. Winst noch verlies, na exact twee decennia, qua koers althans. Toegegeven: wel eindeloos veel spannende verhalen.



Bij weinig beursfondsen waren de achterliggende jaren zó onstuimig als bij SBM, tot 2005 bekend onder de naam IHC Caland. Een nachtmerrieproject in Noorwegen, een omkoopschandaal in de top van het bedrijf, twee keer een oliecrisis, existentiële twijfel over het voortbestaan en een slepende rechtszaak met een voormalige medewerker. Een oud-topman achter tralies, afkopen van strafvervolging voor de huidige topman en een andere bestuurder en een jarenlange juridische strijd in Brazilië. Het bedrijf betaalde honderden miljoenen aan boetes. Saai was het dus allerminst, maar uiteindelijk wil een belegger gewoon waar voor zijn geld.



De beurskoers is de meest zichtbare, maar niet de enige poot, waar het rendement op rust. Dividend is ook belangrijk. De cumulatieve winstuitkering op het aandeel over de voorbije twintig jaar komt uit op net geen €7. Dus de belegger die twintig jaar geleden een aandeel in, toen nog, IHC Caland kocht voor €11,81, heeft daar €6,90 aan verdiend.



Wanneer die winst zou zijn geïnvesteerd in het bedrijf, het zogeheten herbeleggen of 'total return', komt de koers - waarde op de beurs plus het dividend - uit op €18,71. Dat is een rendement van €58%. Op jaarbasis is dat minder dan 3%. Dat houdt niet over.



Dan is er bovendien nog iets dat aan het rendement knaagt. Inflatie. Geld wordt met het verstrijken van de tijd minder waard. Wat op 15 mei 2000 nog €11,78 kostte, daar moet iemand, door de geldontwaarding van de afgelopen twee decennia in Nederland, nu €16,98 voor betalen.



De echte winst is dus eigenlijk het verschil tussen die €18,71 en die voor inflatie gecorrigeerde €16,98. Dat is een rendement van €1,73, ofwel 15% op de inleg. Maar dat is over twintig jaar gemeten. Vertaald naar jaarbasis veel minder dan een procent per jaar.



Dikke kans dat iemand die op 15 mei 2000 toevallig 26 gulden op een spaarrekening zette, beter af is dan een aandeelhouder van SBM. Maar aan de beurs was wel een stuk spannender. Voor wat dat waard is.