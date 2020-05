Ze komen er dus achter dat de rijksten nog meer vermogen hebben dan ze dachten...



Waarom was dit niet al bekend?

Bij de belastingdienst hebben ze toch alle data en kunnen ze zo zien wie er allemaal vermogensbelasting betaald en hoeveel, dat kun je toch terug rekenen naar een hoeveelheid vermogen.



Blijkbaar wordt er heel veel vermogen helemaal niet belast.



Belast dat dan maar eerst wel ipv iedereen weer op te zadelen met meer belasting.



En het feit dat de rijken meer blijken te hebben dan gedacht hoeft toch geen reden op zich te zijn dat de vermogensbelasting voor iedereen moet stijgen.



Stel Buffett en Bezos verhuizen naar Nederland met vermogen en al.



Totaal vermogen rijksten in Nederland stijgt enorm.



Moet iemand net boven de vermogensgrens dan meer belasting gaan betalen?



Als het echt de gemeenschap in zijn geheel helpt dan ben ik nergens tegen, maar men mag zich ook wel eens afvragen waar ieder jaar al die stijgingen van lasten allemaal blijven..



Die verhalen van de potjes bij de gemeente moeten aan het eind van het jaar wel leeg zijn anders worden ze niet aangevuld zijn er niet voor niets en de gemeentelijke lasten stijgen elk jaar fors.



Daarnaast begint hier elke belasting heel vroeg in vergelijk met andere landen en worden dus veel meer mensen geraakt door een belasting en merkt dus vooral de middenklasse dat ze heel veel geld kwijt zijn waarvoor ze ook daadwerkelijk gewerkt hebben.



Dit laatste natuurlijk omdat er in Nederland ook een heleboel niksnutten zijn die behalve vangen ook nog eens bijbeunen.



Maar ja, niet populaire maatregelen nemen is natuurlijk politieke zelfmoord en politici en de ambtenarij worden natuurlijk betaald uit de grote pot dus..... is het beleid ook teveel zo afgestemd om ten eerste dat zo goed mogelijk in leven te houden.

Vervolgens moeten natuurlijk de toekomstige baantje veilig gesteld worden in het bedrijfsleven dus gaat de belasting voor grote bedrijven omlaag.



En als er dan geld te kort is dan halen we het wel weer bij de middenklasse.



Die hele wereldwijde spiraal van lagere vennootschapsbelasting is de grootste oorzaak voor meer rijkdom bij de rijken die de aandelen bezitten en zo meer winst maken en de veel te hoge belastingdruk voor de middenklasse veroorzaakt omdat er toch elk jaar meer belasting moet binnenkomen.



Waar komt de VPB wel niet vandaan wereldwijd? en hoeveel scheelt dat wel niet?

Is allemaal weer van de mensen gekomen die toch niet makkelijk even naar een ander land gaan omdat daar de belasting lager is voor de normale werkende en bijdragende mens.

Dus die pluk je dan maar kaal of het nu is omdat rechts de ultra vermogenden en bedrijven de hand boven het hoofd houd wereldwijd (want landelijk aanpakken is totaal zinloos in deze global economy) en dus de rest relatief veel belast naar mijn mening maar dit gebeurt dus wereldwijd, of links die het liefst iedereen helemaal kapot belast zodat iedereen evenveel heeft ongeacht de bijdrage aan de maatschappij omdat dit nu eenmaal politiek populair is onder een hoop mensen en het dus stemmen oplevert. Geen wonder dat deze groep zo pro asielzoekers en dergelijke is want dat zijn allemaal potentiële stemmers voor links. Komt u maar hoor, nee wij hoeven u niet te controleren, u bent een minderheid dus wij durven u toch niet aan te raken want dat is politiek niet populair.



Als je een clubje echte economen zou loslaten op het hele belastinggebeuren en die houden met de globale omstandigheden rekening, en dus op zoek naar de beste belasting elasticiteit voor alle groepen, dan zou je het hele belastingsysteem extreem kunnen vereenvoudigen, natuurlijk scheelt dit een aantal minderheden geld zowel positief als negatief maar per saldo voor allemaal positief want je kan naast een hoop kostenbesparingen en dat je het hele systeem veel minder fraude gevoelig maakt ook het dan toch echt een keer makkelijker maken en vanaf dan kan ook veel makkelijker echt niet meer.



Maar zulke verhalen komen om de zoveel jaar terug en uiteindelijk gebeurt er weer heel weinig en hoor je weer jaarlijks over fraude met subsidie hier en fraude met bijslagen daar omdat uitdelen van niet je eigen geld nu eenmaal heel makkelijk is.

Teken die dingen eens af als je er hoofdelijk verantwoordelijk voor gehouden kan worden..... weet je ook waarom die mensen in het bedrijfsleven wat meer betaald krijgen, helaas veel te vaak veel te veel en in mindere tijden nog steeds veel te veel en gaat het een keer mis dan is de tik op de vingers veel te weinig maar dat is dan ook onder andere aan de aandeelhouders, die ook daadwerkelijk risico lopen en instemmen, daar is een AVA voor waar vaak 75% van de stemmen nodig is.



Met publiek geld is na de verkiezingen van 50% van de stemmen +1 het voldoende om eens lekker huis te houden in de kas, onderlinge afspraken maken die later pas uitkomen en tja dan zijn die al gemaakt en dat kun je niet terug nemen blijkbaar, of er is nog geen wet voor of wat dan ook, 800.000 euro betaald voor een half jaar een externe inhuren, ow blijkt de broer van te zijn met zijn toko.... tja, terughalen, nee nee dat is niet zo makkelijk.... aansprakelijkheid ho maar.



En dan is er weer meer geld nodig voor de kas dus maar weer meer belasten....