ABN AMRO « Terug naar discussie overzicht

Vandaag weer bakken met slecht nieuws over Dé bank uitgestort; de ene naar de andere adviesverlaging, bakken met pech met grotere klanten in Singapore en VS, Een half miljard daar weg, Corona zorgt voor vele miljarden verlies, oninbare MKB leningen, oninbare hypotheken, investeerders in ABN is al lang geleden hun dividend afgepakt is in feite gewoon vernietiging van koopkracht..



En dan wil dat achterlijke, met alle respect, Openbaar Ministerie nog steeds een half miljard euro of meer boete boven de bank laten zweven!?! Puur vernietiging van geld van de belastingbetaler. vergeet niet dat De Nederlandse Staat voor 56% eigenaar is van de Bank..



Ik denk dat het OM denkt, wij zijn in feite tóch eigenaar van de bank als Overheid, we kunnen er mee doen wat we willen..

Alleen zo werkt het niet. ABN is óók een beursgenoteerde onderneming! De ene naar de andere adviesverlaging, ABN een koers beginnend vandaag met een 5! In amper 3 maanden van € 18.5 naar € 5!!



De shorters en de hedgers gelijk als Hyena's en zullen net zo lang aan ABN blijven trekken en scheuren totdat of ABN gered is, of totaal verscheurt.. Hoe dat werkt? Meer adviesverlagingen = voer voor de hyena's en zij zullen steeds verder de koers ABN met geleende aandelen kapot dumpen. Totdat ABN op 2 á 1 staat of zelfs een Pennystock is geworden. Andere kredietverleners aan ABN AMRO zien dat. Zeggen deze bank valt in een andere risico categorie want staat op omvallen, kijk maar eens naar de koers. Beleggers hebben het al praktisch op 0 gezet!

ABN AMRO kan de hogere risico rentetoeslagen niet meer betalen en valt om, rekening houders, spaarders en bedrijven halen hun tegoeden weg. En daar ging ABN AMRO....



Denk niet dat niet onmogelijk is, is in 2008 ook al gebeurt! En dan? En dan kan Hoekstra er weer 22 miljard euro of meer in stoppen om een systeembank als ABN AMRO overeind te houden.. Alle aandeelhouders zullen weer onteigend worden met vele honderden miljarden koersverlies voor alle zittende aandeelhouder tot gevolg, Met name de Nederlandse belastingbetaler want de staat houdt 56% belang zal het bokje zijn..



En dit alleen maar omdat één trotse ijdele openbaar aanklager niet van wijken wil; weten en zijn eigen carrière laat prefereren boven een systeembank met 4.5 miljoen klanten en een half miljoen bedrijvben als klant. En gewoon het gehele betalingsverkeer in Nederland in gevaar brengt hierdoor. In feite kan dit het financiele systeem van Nederland zwaar destabileseren, als een systeembank zoals ABN AMRO voor de 2e keer omvalt..



Is dit het waard? Moet toch zo'n Openbaar Ministerie zich afvragen? Zetten wij honderden miljarden belastinggeld op het spel en 80.000 banen bij ABN AMRO? Moeten wij nog die ziekelijk onzeker makende, destabiliserende, onbewezen witwas boete nog boven deze toch al zwaar in de problemen verkerende bank, als een Zwaard van Damocles laten hangen?



Of gaan we ons gezond verstand gebruiken! En zeggen we. Ok, het is mooi geweest. Dit onderzoek naar ABNAMRO dat misschien te weing capaciteit had om onbewezen witwassen tegen te gaan. (dus niet zoals bij ING waar witwassen echt bewezen was)En waar wij eigenlijk ook niet de capaciteit niet voor hebben, onze afdeling is maar 45 FTE groot, die het onderzoek leidt naar ABN, terwijl ABN AMRO nu 2000 FTE op witwas controle heeft gezet en ons nu overlaat met info die we toch niet allemaal kunnen verwerken..



Wij staken dit onderzoek, wij denken dat ABN AMRO op dit moment voldoende capaciteit heeft gezet om witwassen tegen te gaan en wij denken dat ABN al door dit voortraject haar lesje geleerd heeft. Maar bovenal willen wij de bank niet om laten vallen door een relatief vrij insignificant onderzoek dat te grote maatschappelijke gevolgen kan hebben. Als wij de bank hierdoor onnodig in gevaar brengen door dit onderzoek. En de koersvorming op dit moment omtrent de beursentiteit ABN AMRO zegt dat dit proces eigenlijk al is ingetreden en de bank nu in groot gevaar is geraakt!!! Met deze onderbouwing staken wij ons onderzoek!



