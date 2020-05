Hier een artikel over de gesloten economie van Brazilie: www.weforum.org/agenda/2019/03/chart-... Citaat: "The lack of open trade is significant because Brazil’s growth performance has stalled in recent years and trade liberalization—opening up to more trade with other countries—will be critical for revitalizing growth. Indeed, after a long pause, the government is embracing open trade as a key goal. Further, Brazil has requested accession to the Organisation for Economic Co-operation and Development."Kennelijk is de regering van Bolsanaro de handel aan het liberaliseren. Liberalisering werkt twee kanten op. In handelsverdragen zullen dan waarschijnlijk ook de tarifaire beperkingen (importheffingen) voor Braziliaanse produkten worden verlaagd.