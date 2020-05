Biophytis « Terug naar discussie overzicht

Al sinds 7 mei is Biophytis van de beurs (Euronext) gehaald. Gisteren is er een AV geweest. Helaas waren hier te weinig shareholders aanwezig om keuzes te maken (zie hier onder).



"Paris (France), Cambridge (Massachusetts, USA), May 11, 2020, 7:30 p.m. CEST -

BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris: ALBPS) a clinical-stage biotechnology company

specialized in the development of drug candidates for treatment of aged related

diseases, amongst which neuromuscular diseases, informs its shareholders that

the combined General Meeting held on May 11, 2020 was unable to deliberate, as

the required quorum was not reached."





Welke conclusies kunnen we hieruit halen? Zullen ze op korte termijn terugkomen op de beurs? En wat zal dit met de koers doen verwachten jullie?