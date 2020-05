Geen idee, ik ben ook verrast. Mss dat men wat vreest voor de aanhoudende malaise in de methanol en gas kant van het bedrijf en men mss het verlies in Q1 niet bevalt (eerste waar vaak naar gekeken wordt), die prijzen kunnen voorlopig nog wel eens erg laag blijven. Dat is wel ook wat bij mij is blijven hangen van de berichtgeving. Maar tevens ook dat ze de outlook vasthouden en behoren tot essentiele tak en niet door COVID echt geraakt worden. Dat terwijl dit wel een stevige trigger was voor veel verdere daling van dit aandeel.



Ikzelf zie die koers wel herstellen, het bedrijf is verder goed gepositioneerd lijkt me. Als die grondstofprijzen aantrekken kan het gelijk ook snel gaan, maar of dat dit jaar of volgend jaar al gebeurt?



Verder denk ik wel dat als de beurs weer een klap krijgt na de huidige stijging, OCI mogelijk wel als haven gezocht gaat worden omdat zij veel minder geraakt wordt door de maatregelen omtrent het virus. Op termijn is de lage grondstofprijs voor OCI mss zelfs wel positief. Zij kunnen vanwege low cost tier (als ze niet al de laagste zijn) het langst overeind bllijven staan tov peers. Schaarste ergens in de toekomst is alleen maar gunstig maar dat vereist geduld. Dit geeft mij in ieder geval wel wat vertrouwen + het feit dat ze schulden afgebouwd hebben, dat is altijd meegenomen, en zeker in een tijd als deze.



Zo zie ik het dus, nieuws is een mixed bag, dus niet enkel goed nieuws, maar ik ben wel tot degenen die er op termijn vooral positieve trend in ziet, waarbij ik me bewust ben van de mogelijkheid dat grondstofprijzen nog wel even onder druk blijven staan.



Bovenstaand in acht nemend, antwoord op je vraag: Ik acht zelf de mogelijkheid vandaag daar dat daling vandaag o.a. getriggered is door verkoopniveau's na initiele stijging en vervolgens verkopers die het toch niet meer zien zitten omdat ze nog beter nieuws daarna door snelle daling snel proberen te verkopen. Ik zou het even rustig aankijken, de beurs is sowieso gekkig de afgelopen maanden, dus maar niet teveel van verwachten dat die op korte termijn de kant opgaat waar je denkt dat die op moet.