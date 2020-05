Er zijn van die zaken waarbij je beter even kunt wachten alvorens te reageren, maar ik ga dat toch doen.



Voor het teken &&& mag een onwelriekend woord bedenken. Ik gebruik het &&& om een schorsing te voorkomen.



Pieter Kort heeft heel summier aangegeven in zijn artikel gisteren waarop de badges zijn gebaseerd. Ik verwijs naar dat artikel en naar de resem reacties die er terecht gekomen zijn.



In onze maatschappij is het de gewoonte mensen een erelintje te geven, wanneer hun gedrag het bestuur welgevallig is. Zojuist hadden we weer een resem erelintjes namens de koning uitgereikt. De motivering daarvoor is uiteraard altijd zeer subjectief en alleen al daarom reden waarom heel wat gegadigden het weigeren.



Een vroegere maatschappij stelde de Jodenster voor om mensen goed zichtbaar te doen onderscheiden van de rest van de burgers. We weten allemaal waar dat toe geleid heeft.



De badge is overduidelijk een puur &&& commercieel initiatief, waartegen ik met klem protesteer. Ik heb niet de behoefte als republikein een lintje van de koning te krijgen, noch een beoordeling door een zeer commercieel georiënteerd instituut als IEX. De badge wordt overduidelijk gegeven aan diegenen die commercieel interessant zijn voor IEX waarbij nauwelijks van enige controle, inspraak of aanpassing wordt aanvaard.



Ik heb voor IEX, juist omdat ze zich nu zo bloot hebben gegeven de volgende vragen:

1: Hoe beoordelen voormalige bezoekers zoals mede-oprichter van IEX Michael Kraland of vroegere medewerker Cees Smit?

2. Hoe beoordelen jullie de postings van overleden bezoekers met geweldige bijdragen in het verleden als Willem Okkerse, Americano, de onvergetelijke Coldplay, Jojo, Peerke etc.

3. Hoe beoordelen jullie de vele bijdragen van onvergetelijke posters die echter wel keer op keer van alias veranderden. Ik ben benieuwd wanneer Ben weer langskomt en wat voor badge jullie hem opspelden.

4. Hebben jullie de instelling van het Ambassadeursschap van en voor IEX opgeheven? En heeft het aanvaarden, dan wel het weigeren van dat Ambassadeursschap voor IEX een zware invloed op de badge? Ik heb een sterk vermoeden van wel, maar dat getuigt niet van vooringenomenheid van jullie beoordelingssysteem. Velen weigerden omdat ze hun identiteit niet openbaar wilden maken, hetgeen jullie , commercieel goed gezien, wel wensten.

5. Heeft het betalend lid zijn invloed? Zo vlotweg oordelend... héél duidelijk.

6. Heeft het invloed als je meedoet aan de IEX- actie tegen de Rabobank vanwege niet uitbetalen van hun dividend van 6,5 procent en hun juristen die dat niet uitbetalen pogen door te drukken. Dat versus jullie verplichting ieder jaar opnieuw zelfs 7 procent rente aan de IEX obligatiehouders te moeten uitbetalen. Dat wringt toch: de macht van zo'n bank versus de macht van IEX .



Meer dan ooit toont IEX een commerciële onderneming te zijn. Ik heb daar zowel begrip als zelfs waardering voor. Een ieder moet zijn brood verdienen. Maar , beste IEX, dat dient niet over de ruggen te gaan van geëngageerde bezoekers die hier al méér dan twintig jaar komen en die jullie de afgelopen drie jaar op alle mogelijke manieren hebt duidelijk gemaakt dat je voor beleggersonderwerpen een betalend lidmaatschap moet nemen en zeker niet zulke waardevolle initiatieven als gedurende meer dan tien jaar onderhouden van een tijdvretende beleggingswedstrijd op IEX. Daar is men niet van gediend. Begrijpelijk, maar zeg dat dan ronduit dat jullie veel liever pure splinternieuwe ( !!!) politieke veelposters van linker en rechterzijde een gouden badge geven om het schip in het midden te houden, als er maar gepost wordt ook al zitten daar vrijwel totaal geen beleggingspostings bij.



Met nobahamas verzoek ik U ook mijn badge weer te willen terugnemen. Ik weet zelf wel waar goede beleggingsinformatie te vinden is en heb uw keurmerk over ffff niet nodig. Ik ervaar ze zelfs na een nacht nadenken als een Jodenster. Ik bezoek uw website al meer dan 20 jaar graag, maar wens geen onderwerp uit te maken van jullie commerciële bedoelingen als ambassadeursschap en badges. Ik uit mijn dankbaarheid door zinnige postings te plaatsen.