Hi gang,Excuses als ik een onderwerp aansnij wat al eerder besproken is, maar ik ben echt nieuwsgierig naar andere meningen. Helaas biedt het forum geen zoekoptie maar... dat kan je ook [url=https://www.google.com/search?q=site%3Aiex.nl+flitshandelaar]via Google doen[/url] en op tie manier heb ik [url=https://www.iex.nl/Column/496435/Bedankt-Lubach-Flow-Traders-dus.aspx]de column van Dhr. Kamp[/url] gevonden, maar helaas geen reacties gezien. En aangezien ik niks te maken wil hebben met 'social' media is de twitter storm mij ook bespaard gebleven (denk niet dat ik erg veel mis).Maar inderdaad, een paar maanden terug had Lubach zijn pijlen gericht op [url=https://www.youtube.com/watch?v=i8F9Jl15L-A]de flitshandelaar (Flow traders)[/url]. Ik kijk af en toe naar Lubach omdat ik mij soms wel kan vinden in zijn onderwerpen. Maar vooral kan ik het waarderen dat hij politiek gezien het hele spectrum op de korrel neemt; zowel links als rechts krijgen het soms te verduren en dat vind ik wel wat hebben.Wat ik alleen minder vind is dat je soms duidelijk kan merken dat Lubach zichzelf niet altijd goed zelf heeft verdiept in het onderwerp; soms kraamt hij gewoon onzin uit. Bovendien kon ik me niet aan de indruk onttrekken dat er bij dit onderwerp mogelijk ook aardig wat afgunst hieraan vooraf ging.Even een zijsprongetje... 7 - 8 jaar terug belegde ik ook, ik had toen de ING als bank & broker en dat beviel me 'redelijk'. Ik had destijds minder financiële mogelijkheden dan nu maar wist er toch een redelijk zakcentje uit te halen, alhoewel de door ING gerekende kosten mij destijds zwaar tegenvielen. Uiteindelijk heb ik mijn hele portfolio verkocht, maar het bleef kriebelen. Dus, vorig jaar (of even daarvoor) besloot ik opnieuw een beleggingsportefeuille te openen maar dit keer bij de Rabo (mijn huidige bank). Ik ben eerst een tijd de beurs aandachtig gaan volgen maar de Corona klap was voor mij de doorslag en ik ben weer volledig ingestapt. Ik heb eind april mijn aandelen verkocht en het leverde me een stevige winst op.Dit is even voor context bedoeld: je kan dus stellen dat ik lekker heb geprofiteerd van de Corona crisis; Heijmans & Bayern hebben mij in ongeveer een maand E 1300,- opgeleverd.Terug naar Lubach... hij doet het dus voorkomen dat flitshandelaren de "root of all evil" zijn, de kwade geniusen die het leven van ons beleggers zuur maken. Zij verdienen aan onze ellende. En bovendien 'verstoren' zij onze grafieken.Voor de goeie orde.. ik ben zeker geen professionele belegger, meer een gepassioneerde belegger. Maar hoe dan ook: ik kan me dus he-le-maal niet vinden in wat Lubach hier allemaal verkondigd en ik vind het ronduit goedkoop hoe hij de pensioenfondsen hierin probeert te betrekken.Waar ik me niet in kan vinden:"Ze drijven de kosten voor anderen op"Errrr... je betaalt voor je trading, iedereen heeft zijn kosten. Meer handelen = hogere kosten. Bij de Rabo heb ik een vast bedrag voor mijn portefeuille maar percentuele kosten voor mijn orders. Hoe meer ik handel hoe meer ik betaal, maar IK betaal wel voor MIJN handel. En dat doet Flow traders dus mijns inziens ook."Pensioenfondsen kopen aandelen, dan springt er zo'n flitshandelaartje tussen en dat kost geld en dat gaat dus weer ten koste van ONZE pensioenen"......Ik vraag me echt af hoeveel de bedenker van deze idioterie gedronken of gerookt heeft voor hij deze kromme gedachtes in elkaar wist te breien. Dit is wel ZO stompzinnig dat ik er even niet met mijn verstand bij kan.Heel simpele gedachte mijnerzijds: dus flitshandelaren spelen in op wisselingen op de beurs. Dat kan je niet doen door alleen maar te verkopen, toch? En denk je nu echt dat beurshandelaren zo dom zijn dat ze dit gegeven niet doorhebben?En dan dus deze:"Pensioenfondsen willen dit dus niet, maar om dit te voorkomen moeten zij OOK weer superslimme mensen inhuren".EN hiermee heeft Lubach voor mij echt afgedaan, althans voor wat betreft dit onderwerp. Hij doet het dus voorkomen alsof er voor "normale" beleggers niks te verdienen valt door die flitshandelaren. Ik denk dat wij beleggers sterker worden gedupeerd door domino dan flitshandelaren. Zoals gezegd: het is een spel van kopen EN verkopen, zonder aandelen kan je niks verkopen en na verkoop zal je dus weer moeten kopen als je door wilt gaan.'vergeet' hij er even bij te zeggen.En met domino doel ik op automatische verkopen. De een verkoopt automatisch bij een bepaalde hoogte, dat kan een ander systeem triggeren enzovoorts.Ik ben zoals gezegd echt geen beursexpert. Toch heb ik tot nu toe redelijk wat kunnen verdienen. Zelfs met de koersval van vandaag zag ik mijn portefeuille met E 33,- in waarde stijgen (alleen kijkende naar aandelen, ik laat mijn obligaties hier buiten beschouwing). En ja, volgens de grafieken was er echt een behoorlijke beweging op bepaalde fondsen.Kortom: goedkoop scoren als je 't mij vraagt. "Ongehinderd door enige kennis van zaken" wordt er even wat door de ether geslingerd.EN wat is jullie mening hierover?(edit)URL's werken kennelijk niet meer, dan maar even zo:Zoeken op IEX:Column van Dhr. Kamp:Lubach's Youtube filmpje: