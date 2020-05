Pharming « Terug naar discussie overzicht

"De biotech & Pharma wereld" is op zoek naar een preventief toe te dienen vaccin.Diezelfde wereld is niet op zoek niet naar een "ontstekingsremmer", welke je toedient als het verschijnsel covid-19 er al is. Ofschoon het korte termijn helpt\kan helpen, blijkens de eerste proef op 5 personen, is dit NIET de werkelijk gezochte oplossing.Doch bij werking op randomised steekproef 75 mensen en 75 benchmark personen, kan Ruconest komende 6-18 maanden werkzaam relevant toepasbaar zijn -> max. 1 jaar - 2 serieus effect te verwachten, daarna neemt een vaccin de oorzaak covid-19 weg en verliest Ruconest mijns inziens haar meerwaarde en frontrunning rol vanuit probleem oplossend vermogen in deze "ratrace". Neemt niet weg, dat het credo opgaat "baat het niet, dan schaadt het niet" i.r.t. NIET preventief vaccinabel zijn.Ofschoon de volgende uitleg mooi is meegenomen i.r.t. de acute probleem oplossing van covid-19 i.r.t. ace2 receptor en cytokine storm risico redemptie , is het niet een preventief vaccin,waar "de biotech & pharma wereld naar op zoek is.Daartoe een quote uIt seeking alpha article 28 april, 12.36 PM;For people suffering from hereditary angioedema, and in particular, the ones suffering from acute HAE attacks, Ruconest is an effective therapy that can regulate bradykinin. People suffering from HAE attacks are over-producing kallikrein which in turn causes over-production of bradykinin. Overproduction of bradykinin causes vasodilation and increased permeability, which causes vascular leakage. The Ruconest treatment suppresses kallikrein, which in turn suppresses bradykinin. This way, blood vessels will stop leaking, and the acute HAE attack gets controlled.Unquote "seeking alpha.comDe blockbuster kandidaten i.r.t. "een vaccin"welke preventief werkt en mondiaal toepasbaar zou kunnen worden staan op de WHO site;Hiervan zijn er slechts 3 reeds in Phase 1\2 combi;1.) Cansino Biotech in China.2.) University of Oxford3.) BioNTech\PfizerBioNTech lijkt hierbij een redelijk goede kans te maken, temeer het niet aannemelijk lijkt dat "de wereld"afhankelijk wil zijn van een oplossing voor een probleem, wat in Chima geboren werd. De issues i.r.t. "mondkapjes afhankelijkheid" heeft "de wereld wel geleerd", dat afhankelijk zijn van een grootmach bij ziekte bestrijding geen wenselijkheid (meer) lijkt.Conclusie; Pharming heeft met Ruconest iets moois in handen, doch een oplossing voor het veel gezochte vaccin dat preventief werkt ter voorkoning van covid-19, is het niet.Het wachten is of de uitslag van de 2e grotere Ruconest test, met onderzoek onder 150 personen sneller vrij komt, dan de wereldwijde besmettingspiek over haar hoogtepunt heen blijkt.na de 2e test, zal er zeker nog aanvullend getest moeten worden, alvorens de werking van Ruconest grootschalig erkent en herkend wordt als "cytokine storm remmend medicijn, wat bij opname in ziekenhuizen dan breed toegediend kan worden. Het aantal IC opnames wereldwijd is dan relevant, meer dan het voorkomen van het risico op het totaal aantal besmettingen wereldwijd.Ik wens Pharming snel een goed 2e testresultaat in Basel toe en daarna een duidelijke verwijzing naar de noodzakelijke vervolgstappen om tot een wereldwijd "breder, medisch geaccepteerd probleemoplosser te worden herkend en erkend bij opname covid-19 in ziekenhuizen.In dat geval biedt Ruconest een interessante applicatie extensie middels haar oplossing en daarmee zicht op verder schaalbaarheid.Dat zou in elk geval de waardering voor Pharming & Ruconest doen toenemen.Tracker