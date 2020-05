Extra informatie binnen de Rabo TraderMonitor & hun beleggingsportaal.

RTL-Z website & app.

Microsoft Geldzaken app (op Windows 10 & Android).

Hi gang!Ik ben sinds afgelopen Donderdag EIX lid en heb uiteindelijk ook besloten een Premium upgrade uit te voeren en ik wil even delen dat ik erg enthousiast ben over de website en alle geboden informatie. Ik vind het gewoon strak & eerlijk hoe jullie de informatie verdelen over algemeen ('gratis') en Premium artikelen waarbij je de 1e categorie zeker niet moet onderschatten (naar mijn mening).Afin, als ik met plezier deelneem aan een community dan wil ik daar graag proberen een beetje aan bij te dragen, helemaal als het over onderwerpen gaat die mij ook op persoonlijk vlak erg interesseren (ik beschouw mijzelf als een passievolle belegger; natuurlijk is het strak zakelijk en gaat het uiteindelijk om de winst, maar ik vind het ook geweldig om kennis te nemen van de bedrijven waarin ik investeer en meer te leren over hun bedrijfsvoering en ietwat mee te pikken van de bedrijfscultuur, om vervolgens af te wegen hoe recente ontwikkelingen die bedrijfstakken zouden kunnen beinvloeden.En dat brengt mij terug naar de kern van mijn schrijven... Voordat ik de IEX leerde kennen vertrouwde ik vooral op de volgende bronnen:Als fervent Microsoft Office gebruiker is dit (uiteraard) ook mijn "tool of trade" om alle voor mij relevante informatie op een overzichtelijke manier te verwerken (ik ben een grote fan van OneNote). Even voor de volledigheid: ik ben ook goed bekend met de open source Office varianten, heb in het verleden erg veel met Open en Libre -office gedaan alleen gaat mijn voorkeur uiteindelijk naar MS Office voor redenen die er nu even niet toe doen.Mede omdat ik erg veel doe met de Microsoft diensten op zowel mijn PC, laptop en smartphone heb ik eerder dit jaar de keuze gemaakt om een abonnement op Microsoft 365 (voorheen 'Office 365') te nemen. Niet zozeer vanwege de Office software (ik had al 2 licenties voor zowel mijn PC als laptop) maar vooral voor de 1Tb OneDrive cloud opslag.Deze week ben ik begonnen met de opzet van een Excel sheet om mij te helpen met de voorbereidingen op mijn "doorstart". Begin vorige week heb ik al mijn aandelen verkocht omdat ik meer dan tevreden was met de behaalde winst (dankzij de Corona crisis dip) en omdat ik lont rook voor wat betreft de kwartaalcijfers. Maar dit is zeker niet het einde voor mij: ik wil door!En toen ontdekte ik een hele interessante feature. Mogelijk dat jullie deze al kennen maar zo niet:Dit werkt alleen maar als je een abonnement hebt op Microsoft 365 en wanneer je ook de Office 365 producten gebruikt. Dat was voor mij een kleine tegenvaller omdat ik de "volledige" versie fijner vind werken, maar afin:(ik heb geprobeerd om een bijlage toe te voegen maar dat is me niet gelukt, dus dan maar even zo)Als je Excel hebt gestart dan kan je de naam van een fonds in een veld zetten (zoals 'IEX' hierboven) en vervolgens kun je het gegevenstype van de cel veranderen in 'Aandeel'; zie hierboven voor een voorbeeld.Dit instrueert Excel om via Microsoft Bing het fonds op te zoeken om een koppeling te leggen. Indien een fonds niet meteen gevonden kan worden (zoals hierboven) dan krijg je een invoer scherm aan de zijkant van je sheet waarin je een overzicht krijgt om een specifiek fonds te kunnen selecteren.Heb je dat eenmaal gedaan dan biedt de nieuwe link jou direct toegang tot een grote selectie aan koersinformatie:Hier zie je een kort overzicht van de informatie die ik nu direct in mijn sheet kan verwerken. Zoals je aan mijn titels kunt zien ben ik van plan on het aantal werknemers binnen IEX, de actuele koers en het aantal uitstaande aandelen op te nemen.En zoals je kan verwachten is het ook mogelijk om de gegevens te verversen.Dit is voor mij een hele belangrijke tool geworden omdat dit me in staat stelt om me volledig te concentreren op de gegevens diebelangrijk vind en nog beter: doordat je de gegevens kunt verversen kan je hier dus ook dynamisch mee omgaan.Zo heb ik in mijn officiële sheet een lijst gemaakt van gemiddelde doelstellingen voor de fondsen waar ik me momenteel op concentreer. Daarna heb ik het aantal aandelen waar ik vanuit wil gaan ingevoerd en vervolgens berekent Excel de rest voor mij uit: de mogelijke winst, mijn percentuele winstmarge, etc. En dat alles gebaseerd op de actuele koers cijfers.Voor mij was Excel al een uitermate waardevolle tool als het gaat om het verwerken van informatie, maar ik wist niet dat dit ook zo goed toepasbaar is voor het verwerken van beurs informatie.En dat wilde ik even met de community delen....Mogelijk dat jullie dit al wisten maar ja... "you don't know until you tried" ;)Bedankt voor het lezen, ik hoop dat jullie hier iets aan hebben.