goedemorgenAls je in de 2e week 2008 7 aandelen Amazone had gekocht á 40,90 per stukhad u nu:5.489,34% % stijging:)AMZN 2,286.04 4:00PM EDT -187.96 9.641M 7 14,570.08 -1,197.96 40.90 +14,309.40 +5,489.34%mss lukt dat ook als u NU alibaba koopt voor 195 euro en 12 jaren vasthoudt ?PS: geduld hebben om te wchten op de laagste koers is niet gemakkelijkIn de 4e week 2008 was de koers nog 10% gedaald.PS: de afgelopen maand was het wel uniek wat betreft koersdalingen etc.

Gedeeltelijk winstnemen en later (misschien) terugkopen kan, maar dat is wel een handelsmotief en je houdt aandelen waarvan je verwacht dat het zeer waarschijnlijk is dat die met €150 zullen gaan dalen. Het gaat sowieso niet om een bedrag per aandeel, maar om het percentage van de koersuitslag in combinatie met de verhandelbaarheid. Dat laatste zal bij dit aandeel geen probleem zijn. Behalve de mix van beleggen en handelen tegelijkertijd, ontbreekt ook wanneer er €150 winst wordt genomen. Wanneer Amazon volgens jou heel duur is verkopen, of ook gaan voor de €150 wanneer Amazon volgens jou een goedkoop aandeel is.Je vergeet hier bv. het risico. Het is geen natuurverschijnsel dat een aandeel telkens met €150 daalt en dan altijd terugkeert naar het vorige koersniveau.In Brussel kunnen de aandelen Econocom, IBA en Melexis het meest geschikt zijn om te oefenen zonder posities. Daar zit bijvoorbeeld vaak meer dan 2% tussen de hoogste en laagste koers van de dag.