Hallo,



Ik heb me enigszins ingelezen in opties, maar ben er nog onbekend mee.

Om niet andere draadjes (te veel) te vervuilen, heb ik dit draadje maar even aangemaakt. Wellicht kan het uitgroeien tot een waardevol draadje voor elke beginner in opties. Geen doel, maar zou een leuke bijkomstigheid zijn.



Kan iemand me in de basis uitleggen wanneer je welke soort optie koopt?

Bij mijn weten zijn er 4 mogelijkheden, correct me if i'm wrong.



Put-Call

Put-Put

Call-Put

Call-Call



Mijn insteek is om vooral voorzichtig te beginnen met het handelen in opties en zelf denk ik dan aan de strategie om de soort optie te nemen, waarbij je de verplichting hebt om de aandelen aan te moeten kopen, wanneer de koers op moment x is behaald.



Voorbeeld:

Aandeel A huidige koers is € 10,-

Ik wil inspelen op een door mij verwachte daling met als koersdoel € 4,-.

Ik weet dat er de mogelijkheid is om ipv een limiet order in te stellen, ook de mogelijkheid is om geld te verdienen door een optie te nemen waarbij je de verplichting afspreekt dat je de aandelen voor die € 4,- afneemt op datum x, dmv de premies die de aandeelhoudende/verkopende partij betaalt voor deze optie als verzekering.



Hier loop ik dan direct al vast, omdat ik niet 100% helder krijg welke van de 4 bovenstaande is.



Vanuit mijn aanwezige kennis van de beurs zou ik zeggen: Ik verwacht een daling dus put en tegelijk ben ik bereid om ze te kopen op datum x tegen € x, dus dat zou het dan een put-call maken...?



Als iemand mij hiermee uit de brand wil helpen, alvast enorm bedankt!



Groet