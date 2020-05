Aangezien ik informatie mis op dit forum over dit aandeel ben ik benieuwd of meer mensen VTIQ hebben of volgen en wellicht informatie willen delen.Een maand geleden ben ik ingestapt op VTIQ. Nikola is een samenwerking aangegaan met VTIQ om een beursgang mogelijk te maken en dus investeerders aan te trekken.Op het moment van bekend making schoot het VTIQ aandeel de lucht in van $10 naar $14,-Nu zakt het weer en staat rond de $13,-Ter info: Nikola ontwikkelt truck/pick up trucks op waterstof en is bezig om een heel waterstof netwerk aan te leggen in de VS. Ook zijn ze bezig met electrische trucks.Zelf denk ik dat dit een waardevolle belegging voor de hele lange termijn kan zijn, net als Tesla dat was in 2010 toen het op $20,- stond.

