Royal Dutch Shell « Terug naar discussie overzicht

Zo zal de geschiedenis deze lafe *** herinneren; Van Beurden; De man die Royal Dutch Shell op haar knieën kreeg..Shell, opgericht in 1890 opgericht, 130 jaar oud, predicaat koninklijk, haar voortbestaan is nu op het spel gezet door deze intens slechte CEO..Zo zwak, bij eerste beste slechte kwartaal zo grof het mes in het dividend zetten.Eerst keihard roepen dat we wel genoeg cash hebben om het dividend te kunnen handhaven voor 1 jaar, anderhalf jaar. En nu bij het eerste slechte kwartaal gewoon even met 66% verlagen..(0.16/0.47*100=0.34-100=66% verlaging) een schamele 0.16, met valuta dollar euro, en 15% dividendbelasting hou je ongeveer 0.12 over per kwartaal..Maar wel eerst even als een oude machtswellusteling een gigantische overname gedaan vorig jaar nog, die wij als aandeelhouders nu mogen ophoesten..Deze gek doet ons gewoon bij de Bok, zeggen we hier in de Achterhoek, wij aandeelhouders betekenen nog minder als een muggedrol op een autoruit voor BvB..Maar de consequenties zullen niet mis zijn, door weggeslagen vertrouwen en het verlaagde dividend zullen allerlei grote institutionele beleggers gaan afbouwen.particulieren ook, hele markt krijgt gewoon een zwak signaal door.Ben denkt zeker dat hij slim en daadkrachtig is. Ik vind het paniekvoetbal spelen.. Iedereen weet dat er zo goed als zeker in Oxford Cambridge VK een vaccin in september uitkomt(80% zekerheid dat het werkzaam is) en de VS heeft al een hele batterij goed werkende medicatie klaar staan..weet je wat het is. de Oliemarkt staat al onder druk, door weggevallen omzet luchtvaart en brandstoffen vervoersmiddelen zoals auto's bussen enzevoorts..Als Ben dan de markt ook nog eens gelijk gaat geven door het onaantastbare dividend aan te passen, wat gewoon heiligschennis is voor Shell..Dan geeft dat al by its self een superslecht drukkend signaal af aan de markten en de economie. Terwijl het nogmaals, echt zeer hoogstwaarschijnlijk niet nodig is. Corona is geen blijvertje. Er staan echt vaccins op het punt om in massa vervaardigt te gaan worden, in september al..Ben v B. Is gewoon als een klein meisje gaan gillen, is een beetje bang geworden door alle grote boze commissarissen en de zuinige strenge CFO en heeft daarom maar meteen te voorbarig het allerzwaarste middel ingezet.. Bah, zo zwak dit gedrag zeg!BRON: www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/30/oxfor... Het was veel beter geweest dat Ben en rest van bestuur hadden gewacht met dividend verlagen, dit kwartaal ongewijzigd laten, heel even afwachten hoe de Corona crisis zich ontwikkeld, dit was een miljoen keer beter signaal naar de markt geweest.. En men had op een later tijdstip in het 4e kwartaal bijvoorbeeld, als uitrol vaccins en medicatie vertraging had opgelopen, om dan het dividend eens misschien te verlagen met 25% of maximaal dan 50%Dit gedrag van het Bestuur en de RvC is het kind met het badwater weggooien en Ben en consorten brengen zo extra onherstelbare schade aan de koers Shell toe.. terwijl dit helemaal niet nodig zal blijken te zijn.Ik zeg bij de eerste uitgerolde vaccinserums uit Londen in september, Ben en gehele bestuur en RvC eruit met pek en veren en met achterlating van alle bonussen en riante optie regelingen en tientallen miljoenen salaris. Als wij als Stakeholders moeten bloeden, dan zeg ik. De mensen die het veroorzaken nog harder!