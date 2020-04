IEX Group profiteert van groeiend aantal premium-abonnees



Gepubliceerd op 30 april 2020 19:09 | Views: 0



IEX Group 27 mrt

2,40 0,00 (0,00%)



AMSTERDAM (AFN) - IEX Group heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar een positief bedrijfsresultaat behaald. Volgens de beursgenoteerde aanbieder van beleggersinformatie was dit te danken aan een groei van het aantal zogeheten premium-abonnees, die betalen voor content, en een daling van de kosten. Ook is bekend geworden dat de onderneming op zoek moet naar een nieuwe topman.



Het bestuur van de onderneming spreekt aangaande het bedrijfsresultaat van een positieve ontwikkeling. Over heel vorig jaar was nog wel sprake van een operationeel verlies. De ebitda eindigde op 0,6 miljoen euro negatief en het verlies per aandeel bedroeg 0,31 euro.



IEX Group heeft in 2019 een omzet behaald van 3,9 miljoen euro. Dat komt neer op een daling ten opzichte van 2018. De omzet ging vooral omlaag door het wegvallen van de IEX Beleggersdag, die in juni 2018 voor het laatst werd georganiseerd. Gecorrigeerd voor dat effect kwam de omzet ongeveer gelijk uit.



Aandeelhoudersvergadering



De effecten van de coronacrisis zijn nu nog niet goed in te schatten, meldt de onderneming. Enerzijds is het bezoek aan de websites door de hectische koersbewegingen duidelijk toegenomen, anderzijds wordt ingeschat dat de reclamebudgetten van adverteerders teruggebracht zullen worden. Verder denkt IEX Group dat de behoefte aan kwalitatief hoge content en professioneel beleggingsadvies zal toenemen als de markten volatiel blijven.



IEX Group wil zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering dit jaar in juli houden. Dan staat er onder meer een wijziging van de bestuursstructuur op de agenda. Sinds de beursgang in 2015 heeft de vennootschap een zogeheten 1-tier board. Dat betekent dat uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders samen in één raad zitten. Na een grondige evaluatie is het bedrijf tot de conclusie gekomen dat die afwijkende structuur onvoldoende meerwaarde biedt. Om die reden wordt overwogen om de structuur te wijzigen naar die van een directie en een raad van commissarissen. In de aanloop naar deze wijzigingen, heeft Peter van Sommeren besloten om per 1 juli zijn functie als topman van het bedrijf neer te leggen. IEX verwacht op korte termijn een opvolger te kunnen presenteren.