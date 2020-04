Dat lees ik bij een aantal aandelen waarbij bij de daling de shorters steevast de schuld krijgen van de daling. Het principe van shorten begrijp ik. Je leent aandelen uit in de hoop ze later goedkoper terug te kunnen kopen. Dit doen short-partijen normaal bij bedrijven in problemen. Wat ik niet snap is hoe ze dan zelf als grote partij de boel kunnen laten dalen. Klopt mijn volgende redenering een beetje? Shortpartij A gaat short met 10 aandelen op min €4. De tijd daarna gaan ze zelf aandelen aanbieden lager dan dan de koers en richting het shortbedrag. Een andere partij koopt die aandelen dan op en ook zij doen hetzelfde spelletje.(Dit is toch verboden om samen een spel van koop en verkoop onderling te regelen?) Bovendien betekent dit dan toch ook dat die organisaties zelf ook veel verlies draaien? Of is de marge die ze pakken te danken aan de gewone man die in de daling ook maar besluit te verkopen? Nogmaals ik snap wat het short gaan inhoudt en lees dat het zelfs voor een gezonde marktwerking kan zorgen. Wat ik dus niet snap is of als het waar is dat zij zelf een daling kunnen veroorzaken. Ik hoop dat iemand die dit wereldje een beetje kent wat meer helderheid hierover kan verschaffen.

