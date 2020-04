quote:

Om te reageren op vraag over expressa, weet er ook niet zoveel van maar zitten in luchtvaart en gaan hun ruimte gebruiken voor coronatesten te laten doen, meer vind ik ook niet maar heb ook 2 weken geleden ze gekocht aan 0,42 en denk nog serieus potentieel, ze komen van 5,45laatste jaar





BestePiet,

kan mij niet weerhouden om hierop te reageren omdat dit een schoolvb. is van disinformatie.

1- expressa = fout ==> XpresSpa $XSPA

2- Luchtvaart = fout ==> Massagesalons op luchthavens

3- Hebben IDEE opgevat om hun ruimtes op de luchthaven te gebruiken om CV 19 testen uit te voeren.

En hebben nog niks in handen.

4- ... meer vind ik ook niet.... ==> Ik kom net 45 minuten te spenderen om wat over $XSPA te lezen, maar laat het daar voorlopig bij, gezien deze kerels al meerdere malen hun aandelen gedeluted hebben. Ze hebben namelijk geen cent in hun zakken. DOCH ik heb enkel 45 min gespendeerd maar ben er heilige van overtuigd dat ik nog wel een hele poos kon doorgaan. Info ZAT !!!!



Deze,zoals vele andere ,veelal OTC, die op de wagen van CV19 springen worden zwaar beladen, door MM, shorters, bashers , pumpers, goedgelovigen, goudzoekers, ....`

Weet goed dat er al mensen betaald worden om fora te beïnvloeden, dat zelfs CEO's anoniem op fora posten.



Denk na voor je iets post,zorg dat je weet waarover post, je kan iemand de dieperik in posten.

Je bent hier tenslotte ook omdat je de info wilt vinden die u op het juiste pad zet en houdt.

Wees voorzichtig , dit is een gedroomde tijd voor money-sharks en hun algoritmes.



$DECN : slachtoffer van "beartrap" op donderdag 24/4, is gehalted op vrijdag

Tot 7 mei moeten die mensen nu wachten om "misschien" hun geld (43 milj.$ ) terug zien.

Ik ben eruit gestapt die donderdag, ik vertrouwde de zaak niet. Heb nu wel rustig WE. , de jongens die gebleven zijn zitten nu met de schrik.



WEES VOORZICHTIG

