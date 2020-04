Stel ik heb van 12 verschillende bedrijven aandelen. Allen keren dividend uit, in 1 maand van het jaar. Bedrijf 1 in januari, bedrijf 2 in februari etc.



Als ik het dividend wil herbeleggen, wat is dan het verstandigste? Dividend van bedrijf 1 herbeleggen in aandelen van bedrijf 1. dividend van 2 in aandelen 2 etc.



Of kun je beter het dividend van 1 herbeleggen in bedrijf 2 omdat dat de volgende is die dividend gaat uitkeren. In december het dividend van bedrijf 12 weer in bedrijf 1 steken zodat het cirkeltje weer rond is ?