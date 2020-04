Haha, ik beleg ook simpel via ing. Ook in sprinters. Ik heb sprinter short aex stop los 600 en sprinters short dow stop los 29780. Begin vanaf vandaag winst te maken en hoop dat de daling nog een tijdje duurt. Geen idee, zoals niemand een glazen bol heeft, op welke doelen ik me moet richten. Aex 420? Of nog lager...dow 20000 of lager? Als de daling is ingezet en we dus de beren markt ingaan dan hoop ik het geduld te hebben om daar optimaal van te profiteren... daarna denk ik over op aandelen, index tracker of sprinters long... ben ik nog niet over uit. Misschien ben ik na deze week wel genezen als de daling omslaat naar stijging :-)

