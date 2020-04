Leuk Obamahas dat je er bent. Ik vroeg het me nog af net zoals die ouwe heksv die altijd met me oneens was. Trump zit wat moeilijk met die olie, maar dat zitten de Russen en Saudi's ook. Laatste gaan failliet aan hun spelletjes want hun overheidsfinanciën kunnen deze prijzen niet aan. Trump zit dan weer met die Schalie-olie niet concurrent boven de 25 ofzo. Hele zaak niet best voor duurzame energie en helemaal niet voor wereld economie. Groet, Jonas

