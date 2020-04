Om zelf maar alvast het spits af te bijten. Ik zeg 300% zeker een zegen voor heel Europa!



Waarom zult u zeggen, waarom moeten wij de luie Italianen en de Spanjaarden financieren? Zij gaan al met 62 met pensioen en wij met 67, wij moeten langer doorwerken voor hen!



Ik zal het uitleggen. Eurobonds vereist een andere kijk op financiering en op schulden.

Wij Nederlanders en Duitsers denken nog veel te rigide over schulden en het terugbetalen daarvan en met name de termijn waarin we terug moeten betalen.

Waarom niet gelijk een Japan de geldpers aanzetten, zij hebben een staatsschuld van 2X hun nationale inkomen 200% dus, wij in NL zitten uit mijn hoofd op 60% en de Italianen op 160% En wat denk je wat de FED in de VS doet? juicht onze Trump alleen maar toe, China incluis.



Abenomecs: niemand praat slecht over de hardwerkende japanners die allemaal schatrijk zijn met een rete sterke economie. Voornamelijk omdat Abe ze in het zadel houdt door een onbeperkte garantie bij slecht gaan dat de geldpersen aan kunnen gaan.. En wat maakt het uit? Gaat al decennia lang goed. Dat zegt toch wel iets toch?



Zo moeten wij dat ook in de EG gaan doen en sterker nog. We hebben allang geen andere keus meer.

De Corona crisis gaat er voor zorgen dat alle systeembanken binnen de EU door staatssteun overeind moeten gehouden gaan worden. Een bank als ABN AMRO heeft bijvoorbeeld een TIER-ONE CAPITAL van 16% Dat betekend dat voor elke 100 euro die uitgeleend aan (MKB)leningen en hypotheken en Persoonlijke leningen is zij er 16 nu in kas hebben.



Door het Corona-virus en de licht debiele maatregelen, die onze wat simpel opererende overheid er nu tegenover stelt, zullen er tienduizenden (MKB)bedrijven, winkelketens, ZZP-ers faillissement moeten aanvragen. Ergo; de systeembanken, en allen in NL zullen vele honderden, zo niet duizenden miljarden op deze leningen moeten gaan afschrijven. En dat, laten voor het gemak zeggen gemiddelde voor alle systeembanken binnen de EU 16% TIER-ONE CAPITAL, is te weinig om dit op te vangen.



Ergo: Staatshulp zal onvermijdelijk zijn. Hoe komt de staat aan zo veel geld(misschien wel duizenden miljarden) Juist: Eurobonds. Uitgegeven door de ECB, gedekt door alle landen binnen de EU.



Maar hoe en wanneer en waarmee worden deze bonds dan terugbetaald? Ik zal het onderstaand uit proberen te leggen. Wanneer? Waarschijnlijk nooit of over 50 tot 100 jaar. Het maakt niet uit. De EU is zo groot als uitgevende instantie in totaal, dat schept zoveel vertrouwen(vanwege to big to fail) Dat geld komt ooit wel eens terug.. Who cares? In de tussentijd is de EU wel gered. En kunnen w ij door met onze manier van leven(hopelijk wel minder vervuilend en milieubewuster en minder verspillend als wat we deden..)



Extra voordeel. De Eurobonds zullen de tot Europese gemeenschapszin leiden, de verdeeldheid zal afnemen onder de verschillende lidstaten door dit gemeenschappelijke geniale initiatief..



Nog een bijkomend voordeel. De rente zal toenemen. Er zal een enorme, indirecte vraag zijn naar Eurobonds om alle economische schade veroorzaakt door Corona op te vangen. Dus er zal een enorme vraag ontstaan naar zijn, naar deze Europese Obligaties.

En nog een leuk voordeel. U zult zeggen, maar waar laat de ECB deze Obligaties dan?(Waarmee worden ze dan feitelijk gedeeltelijk of helemaal betaald?) Nou heel simpel. Door ons beleggers! Klein, groot, privaat of institutioneel(bijv. pensioenfondsen) Ik wil ze wel hebben hoor. Het lijkt mij dan nog veiliger als Staatsobligaties omdat hier de hele EU borg voor staat, En als ze dan ook nog een lekkere veilige rente van 3% á 4% uitkeren. Zeg ik, kom maar op met die dingen..!



*Graag jullie mening, geachte meelezers van dit forum. Ben benieuwd!