Hierbij informeren wij u over het volgende. Sinds gisteren 16 april 2020, is het niet meer mogelijk om opties te schrijven met een resterende looptijd van meer dan 2 jaar of opties te schrijven die meer dan 50% in-the-money of out-of-the-money zijn.



U ontvangt dit bericht omdat u momenteel dergelijke posities in portefeuille heeft of heeft gehad. Met dit bericht leggen wij uit waarom wij het innemen van dergelijke posities niet meer toestaan.



In een volatiele markt is gebleken dat het verschil tussen de bied- en laatprijzen bij dergelijke opties zeer groot was. Daarom zien wij ons genoodzaakt om de daarmee gepaard gaande risico's te beperken en de mogelijkheid tot het plaatsen van een openingsverkoop in dergelijke optieseries te blokkeren.



Uiteraard begrijpen wij dat u hier mogelijk hinder van ondervindt in uw beleggingsstrategie. De risico's van het schrijven van dergelijke opties wegen voor ons echter zwaarder.



Impact op bestaande posities en lopende orders

Bestaande optieposities worden hierdoor niet geraakt, hetzelfde geldt voor lopende orders. Deze worden ook niet geraakt. Ook niet als een optie, bijvoorbeeld in de periode na plaatsen 50% of meer in of out-of-the-money raakt.



Wij vertrouwen erop u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd.



