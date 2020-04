D 20/4:



Kelderende koersen zijn bonanza voor kantoorkamperende flitshandelaren



In Europa is Londen-Frankfurt verreweg de belangrijkste flitshandelroute. Maar de torens, masten en schotels zijn wereldwijd te vinden.Foto: Andrew Harrer/Bloomberg

In het kort

Market makers als Flow Traders, IMC en Optiver leven van beweeglijkheid op de beurs.Die is er in het eerste kwartaal voldoende geweest.De verwachting is dat ze omzetrecords gaan breken.



Ze bleven er zelfs 's nachts voor op kantoor. De Nederlandse flitshandelaren bij Flow Traders sliepen in tentjes op de handelsvloer in Amsterdam, vergaderruimtes werden omgetoverd tot slaapzalen. Alles om maar zo dicht mogelijk op de beurshandel te zitten. Want bij Flow wisten ze in maart: zo'n beurscrisis maak je niet vaak mee. En een kans om zóveel geld te verdienen komt misschien maar een keer in je leven voorbij.



Het kantoorkamperen bij het beursgenoteerde Flow Traders gaat zich uitbetalen. Volgens analisten en beleggers is het niet de vraag of, maar met welk bedrag de flitshandelaar, of high frequency trader (hft), alle omzetrecords heeft gebroken. Want waar veel beleggers in maart met angst en beven naar de koersen keken, betekende al die beweeglijkheid gouden kansen voor de handelaren bij Flow.



Flitshandelaren leven namelijk voor beweeglijkheid - of volatiliteit in beursjargon. Flow en andere Nederlandse partijen als Optiver en IMC zijn zogeheten market makers. Ze geven continu koop- en verkoopprijzen af voor allerlei beleggingen, in het geval van Flow Traders zijn dat passieve beleggingsproducten, ook wel exchange traded products (etp's) genoemd. Zo zorgen ze ervoor dat er geen grote prijsverschillen zijn tussen verschillende beurzen en de handel soepel loopt.



Milliseconden

Maar hun gave om te profiteren van prijsverschillen is ook precies het punt van kritiek dat veel andere marktparticipanten en toezichthouders hebben op flitshandelaren. Want door de megasnelle verbindingen krijgen ze marktinformatie milliseconden eerder binnen dan andere grote beleggers, zoals pensioenfondsen. Die klagen dat flitshandelaren op hun transacties vooruitlopen, waardoor zij duurder uit zijn.



Dat spelletje werkt juist goed tijdens crises, als de onzekerheid over de 'juiste' marktprijzen toeneemt en snelheid van handelen essentieel is. Ergo: meer omzet. Dat is dan ook gebeurd. Flow Traders vroeg analisten zélf naar hun verwachtingen voor de winst in het eerste kwartaal. De mediaan lag op een omzet van €420 mln, blijkt uit informatie in handen van het FD. Als Flow Traders dat dinsdag bevestigt bij een handelsupdate, heeft het bedrijf bijna zeven keer meer omzet geboekt dan dezelfde periode vorig jaar. En het zou bijna een verdubbeling zijn van de omzet in héél 2019.





Wel schieten de verwachtingen alle kanten op. Zo zijn er analisten die een omzet van iets minder dan €200 mln verwachten, een andere bedrijfsvolger denkt aan een gigaomzet van €518 mln. De uitzonderlijke marktomstandigheden maken het schatten moeilijk. Analisten baseren hun omzetverwachtingen op de handelsvolumes van Flow én de zogeheten revenue capture. Dat is het aantal basispunten dat er per transactie wordt verdiend. Wie deze twee getallen vermenigvuldigt, komt op de totale omzet uit. 'Maar we hebben die cijfers van maart nog niet', zegt analist Michael Roeg van Degroof Petercam, die zelf een omzet van €381 mln verwacht. 'Januari was oké, februari was bonanza. Was maart dan ook gigantisch?'



De voortekenen zijn in ieder geval goed, want juist in maart schoten de beurzen omhoog en omlaag. Virtu, een van de grootste concurrenten van Flow Traders, maakte op 20 maart al bekend dat het tot die datum tussen de $509 mln en $519 mln aan netto handelsinkomsten had. Dat is een ruime verdubbeling van wat het bedrijf in 2019 per kwartaal verdiende. En daar moeten de inkomsten uit de hectische laatste week van maart nog bij worden opgeteld.



Ook IMC en Optiver zullen recordomzetten boeken, hoort het FD in de markt. Deze bedrijven zijn niet beursgenoteerd en daar dus zelf minder open over. IMC kon nog niets zeggen over de resultaten in het eerste kwartaal van 2020. Wel deelde het met FD het netto handelsresultaat over heel 2019: €464 mln, een daling van 22% ten opzichte van 2018.



Superdividend

Hoe dan ook betekenen die megaomzetten ook megawinsten en waarschijnlijk een superdividend voor aandeelhouders. Analist Albert Ploegh van ING voorspelde eind vorige maand al dat Flow Traders voor dit jaar een dividend van €2,44 per aandeel zal uitkeren, een verviervoudiging van de winstuitkering over 2019.



Dat kan nog meer worden. Ploegh en Roeg verwachten weliswaar dat de beurzen in de loop van dit jaar wat tot rust keren. Als zij ongelijk krijgen, zullen de resultaten van flitshandelaren nog verder oplopen. Al is het de vraag of beleggers dat als iets positiefs moeten zien. Roeg: 'Als we nog twee jaar van deze omzetten zien, dan hebben we met z'n allen een heel groot probleem.'