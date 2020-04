Dacht altijd dat particuliere beleggers hun zenuwen niet kunnen bedwingen en alles verkopen als de beurs klapt. Nu niet. Nu neemt Binck die rol over met haar handelsrestricties op langlopende opties. Daarmee brengen ze mij in ieder geval in de problemen. Problemen die ik vóór hun actie niet had. De knulligheid ten top. Ze denken beleggers tegen zichzelf in bescherming te nemen, maar doen voor mij het tegenovergestelde. Als ze me maandag geen ontheffing op hun regels geven ben ik er weg. Wat een waanzinnig stompzinnige actie. Iemand vergelijkbaar inzicht?

