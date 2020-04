Goedeavond,

Ik ben redelijk nieuw in deze wereld, en recentelijk begonnen met aandelen, geld op de bank is ook niets waard.

Nu heb ik wat vraagjes.



Ondertussen heb ik persoonlijk Shell, ing, en wat BAM aandelen aangeschaft.

Is dit voldoende spreiding.? Of nog enig advies over een ander aandeel?



Nu zat ik ook te kijken naar beheerd beleggen via Rabobank.

Is dit slim om daar op dit moment in te stappen?

Als ik daar bijvoorbeeld nu in stap, kan ik dan zien wat voor portfolio ze aanschaffen, en tegen welke prijs?

Of wordt ik direct al genaaid met instappen omdat sinds de Corona pandemie er veel verlies is gemaakt, en dit ook deels met mijn geld willen “goedmaken “, en ik daardoor op moment van instappen al op verlies sta?

Ik kan daar niet echt wat over vinden?





Alvast bedankt voor jullie advies.