Naar aanleiding van bovenstaand bericht (in een discussie over Novacyt) zijn een aantal forumgasten inmiddels enigszins geïnteresseerd geraakt in een mogelijk avontuur met Power Metal Corp. Instappen op basis van beperkte informatie is natuurlijk niet erg verstandig en daarom hierbij een nieuw en eigen discussie voor de geïnteresseerden. Ik hoop samen een hoop bruikbare informatie te kunnen verzamelen en mogelijk zelfs in te kunnen stappen in deze ogenschijnlijk potentieel interessante firma.Dank aan illeivan voor de suggestie, alle credits zijn voor jou.

Hi Allen,Allereerst wil ik mensen bedanken binnen dit blog voor alle informatie, ik heb er zelf veel aan gehad en heb mooie ritten gemaakt met novacyt.Hierbij een (semi) offtopic post, die vermoedelijk voor velen hier wel interessant kan zijn:Ik ben zelf een (semi) beginnende belegger en heb een mooie kans gevonden binnen 5g. Zelf zat ik vroeger vooral in de crypto's, en momenteel o.a. in novacy en olie.Het gaat hierbij om Power Metals Corp, hierbij korte achtergrondinformatie. De volledige bron is onderaan te vinden en bevat een meer uitgebreide uitleg.5g netwerken gaan de wereld overnemen, want zijn tot 50x sneller dan 4g ->Cesium is hiervoor de belangrijkste grondstof->95% van alle Cesium mijnen zijn in de handen van China ->2018 enorme cesium mijn ontdekt in Canada ->Power Metals Corp is 100% eigenaar en is daarmee het enige bedrijf buiten china dat cesium mijnt ->Grote kans voor Power Metals Crop, vooral gezien handelsoorlogen tussen China en VSBron: oilprice.com/Energy/Energy-General/Ch... Ik ben benieuwd naar jullie mening hierover!Mochten er mensen geinteresseerd zijn om de krachten te bundelen en hierover een forum te beginnen, dan lijkt mij dit een mooi initiatief. Ik denk dat hier nog veel winst in valt te halen