Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Vopak dinsdag 14 april 2020 07:26 (ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor het aandeel Vopak verhoogd van 56,00 naar 58,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van Jefferies. De analisten van de zakenbank betoogde daarin dat de markt voor opslag verkrapt, nu de toevloed aan olie veel capaciteit opeist. Onlangs is de olieproductie flink omhoog gegaan als gevolg van een gebrek aan overeenstemming tussen oliekartel OPEC en Rusland op dat gebied. Jefferies schatte in dat Vopak van deze omstandigheden kan profiteren. De EBITDA zal volgens de analist in 2020 onderliggend met 15 procent op jaarbasis stijgen tot 896 miljoen euro. De analistenconsensus zit op 860 miljoen euro. Vopak is marktleider onder de onafhankelijke tankopslagbedrijven met geschatte marktaandelen van 30 procent in Rotterdam, 20 procent in Singapore en 30 procent in Fujairah van de Verenigde Arabische Emiraten. Het nieuwe koersdoel voor Vopak impliceert een opwaarts koerspotentieel van 25 procent. De koers van het aandeel Vopak sloot donderdag op een groen Damrak 2,9 procent hoger op 46,25 euro.

