Met mijn beleggingsdoelstelling (periodiek beleggen in IWDA, zie www.beursduivel.be/Forum/Topic/137026... in gedachten startte ik de zoektocht naar de meest geschikte online broker. Owv de laagste kosten kwam ik al snel bij De Giro uit:• Geen instap- of uitstapkosten (tenzij evt spread)• Geen jaarlijks terugkerend bewaarloon• Geen transactiekosten: mogelijk om elke maand 1x een bedrag naar keuze te beleggen in IWDA• Geen roerende voorheffing van 30% want deze ETF is niet uitkerend, maar kapitaliserend• Geen meerwaardebelasting van 30% want het gaat hier uitsluitend om een aandelenindexAls effectieve kosten / belastingen blijven er dan over:• €2,50 per jaar om te handelen op Euronext Amsterdam• 0,20% jaarlijkse beheerskosten van IWDA zelf die onmiddellijk in de koers verrekend worden• 0,25% van de jaarlijkse maximale accountwaarde, zie: www.mupload.nl/img/ej6t4mbg6m45u.jpg + aan de Nationale Bank van België en in belastingaangifte aangeven dat je over een buitenlandse rekening beschiktFirst things first, zie ik iets over het hoofd? Zijn er nog kosten of belastingen die ik niet vermeld heb? En klopt de laatste regel van die 0,25% van de jaarlijkse maximale accountwaarde wel? Dit heb ik nog nergens gelezen hier.Vervolgens begon ik me in te lezen over de verschillende accounttypes bij De Giro. Het gaat hier dus niet om een bank, maar om een stichting, waarbij de effecten uitgeleend kunnen worden als je voor een basisaccount kiest. Daarom zou ik sowieso voor een custody account gaan, waarbij je effecten gestald worden in een 'bewaarbedrijf' en dus niét uitgeleend worden.Al je kapitaal laten verdampen bij onze Belgische banken is nu niet meteen wenselijk, maar wat ik wel een prettige gedachte vind is dat je spaargeld wettelijk beschermd wordt door het Garantiefonds. Zo ben je er toch zeker van dat je per bank tot €100.000 verzekerd bent.Maar hoe zit de vork precies in de steel bij online brokers? Voor zover mijn opzoekwerk reikt, heeft De Giro geen cash-rekening / depositobeschermingsregeling. Klopt het dat je daardoor - zelfs met een custody account - maar verzekerd bent voor €20.000?En bieden Belgische online brokers - zoals bijvoorbeeld Binck - bescherming tot €100.000? (bron: garantiefonds.belgium.be/nl/beschermi... Is bovenstaande meteen ook de reden waarom sommige beleggers er meerdere brokers op nahouden?In interviews met mensen van De Giro wordt er uiteraard altijd gezegd dat de kans quasi onbestaande is dat er iets foutloopt, maar elders op het internet lees je andere zaken. Check bv even dit draadje: www.reddit.com/r/EuropeFIRE/comments/... Al moet ik toegeven dat bepaalde websites wel erg ver gaan in het zoeken naar redenen om De Giro in een slecht daglicht te plaatsen, zoals deze link aangeeft: www.mupload.nl/img/0pg2lr.jpg Zelf vind ik het hoogst opmerkelijk dat ik voor mijn specifieke beleggingsstrategie geen kosten zou moeten betalen aan De Giro. Dat lijkt me een onhoudbare positie op lange termijn. Aangezien Flatex De Giro heeft overgenomen - en zelf zijn tarieven verhoogt - zal dit vroeg of laat ook wel gebeuren met De Giro neem ik aan.De sleutelvraag lijkt me echter of de geringe kosten van De Giro - die op lange termijn een aanzienlijke meerwaarde kunnen opleveren voor je belegging - opwegen tegen het feit dat je slechts voor €20.000 verzekerd bent itt €100.000 bij Belgische brokers...Ik heb me zo goed mogelijk geïnformeerd, maar ben allesbehalve een specialist in het uitlenen van effecten, bewaarbedrijven, garantiefondsen ed. Is er hier iemand die kan aangeven welke zaken al dan niet kloppen van bovenstaand verhaal / begrijpbare uitleg kan verschaffen over deze materie? Alvast heel erg bedankt!