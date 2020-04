Inmiddels is China feitelijk redelijk snel van het virus af en heeft mogelijk de minste schade ondervonden in vergelijk met de rest van de wereld. China stond al langer onder druk van Amerika - Amerika ( Trump ) doet er alles aan China te hinderen om een leidende wereldmacht te worden. Een virus , bewust of onbewust in het leven geroepen door China komt China nu best goed uit op deze manier zouden de chinezen een enorm voorsprong kunnen realiseren t.o.v de westers wereld/machten. Amerika en Europa zullen een lange weg moeten gaan om hiervan te herstellen laat staan de kosten die hiermee gemoeid zijn welke de toekomstige ontwikkelingen in de weg staan omdat er minder geld beschikbaar zal zijn vanwege de te lijden corona schade. China heeft deze schade bij lange na niet welke er in europa, Amerika en Azie nu plaatsvindt weshalve ik deze vorm van machtsverdeling en streven naar wereld leiderschap als moderne oorlogsvoering zou kunnen kwalificeren ................misschien zou de westerse wereld China aansprakelijk moeten stellen voor geleden schade immers uiteindelijk zal iedere burger ( lees belastingbetaler ) de komende jaren gaan betalen voor deze enorme schade die is ontstaan. Iets om over na te denken

