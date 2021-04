Aandeel Bristol-Myers Squibb Co NYS:BMY, US1101221083

s onderdeel van de Celgene-pickup van $ 74 miljard bood Bristol Myers Squibb toekomstige uitbetalingen aan op basis van goedkeuring door de FDA voor drie belangrijke pijplijnactiva. Die uitbetaling is al na een vertraging in gevaar en ziet er nog zwakker uit nu de FDA een zeldzame - en gênante - weigering heeft gedaan om zelfs maar een van die goedkeuringsaanvragen te overwegen.



Bristol onthulde woensdag dat de FDA had geweigerd haar inzending voor ide-cel (bb2121), een CAR-T-celtherapie voor multipel myeloom, ontwikkeld in samenwerking met bluebird bio, te beoordelen en eind 2019 door de medicijnfabrikant van Celgene te kopen.



Bristol zei dat de FDA bezorgdheid heeft geuit over het productiegedeelte van de indiening van ide-cel in plaats van klinische of niet-klinische gegevens. De medicijnfabrikant verwacht tegen juli te hervatten.

Ide-cel was een van de vijf belangrijkste pijplijnactiva die Bristol oppikte in zijn Celgene-deal, en de goedkeuring ervan tegen maart 2021 was een van de drie wettelijke mijlpalen voor beleggers die voorwaardelijke waarderechten hadden in de transactie van $ 74 miljard.



In een gesprek met analisten woensdagochtend zei de CEO van Bristol, Giovanni Caforio, dat de druk van de FDA op schaarse documentatie - met name in de sectie chemie, productie en controle van de applicatie - meestal gereserveerd was voor het voorlopige beoordelingsproces. Een versnelde goedkeuring kan nog steeds worden verkregen wanneer de inzending opnieuw wordt ingediend, betoogde Caforio.



"We denken dat we een volledig dossier hebben ingediend bij de FDA, dus wat we hier echt bespreken, is het detailniveau waar de FDA om heeft gevraagd", zei Carforio.



Bluebird-CEO Nick Leschly weerspiegelde Carforio's opmerkingen over een afzonderlijke analistenoproep, noemde de brief van de FDA "ongebruikelijk" en benadrukte dat er geen nieuwe gegevens werden gevraagd.



GERELATEERD: BMS-investeerders zetten veel in op 3 nieuw verworven Celgene-geneesmiddelen voor kanker en MS



Ondanks het optimisme van beide bedrijven dat ide-cel uiteindelijk door de FDA zal gaan, kunnen beleggers de pushback van de FDA lezen als een mogelijke spijker in de kist voor gerelateerde betalingen die worden aangeboden als onderdeel van het Bristol-Celgene-pact.



De voorwaardelijke waarderechten toegekend aan aandeelhouders van Celgene - maar verhandelbaar op de open markt - betalen uit na goedkeuring door de toezichthouder voor drie activa: multiple sclerose-medicijn Zeposia (ozanimod), ide-cel en een andere CAR-T-therapie, liso-cel.



Zeposia's FDA- goedkeuring in maart was een positief teken, maar Bristol stelde een strakke deadline van maart 2021 voor de ide-cel-goedkeuring en een nog strakkere tijdlijn voor liso-cel, die tegen eind 2020 de goedkeuring van de FDA nodig heeft.



Die deadline zag er vorige maand niet zo strak uit; de dienst had liso-cel een prioriteitsbeoordeling toegekend en in augustus voor een mogelijke goedkeuring opgesteld. Maar vorige week heeft de FDA die beslissing met drie maanden uitgesteld. Dat betekent dat de nieuwe deadline van het bureau half november is, waardoor er niet veel ruimte is voor fouten.



GERELATEERD: Biogen, Novartis, Sanofi krijgen een pauze met overval op Celgene MS prospect



Een weigering van de FDA om een ??inzending te beoordelen is een zeldzame stap in een laat stadium van het goedkeuringsproces, maar een stap die Bristol als geen ander kent.



In februari 2018 weigerde de FDA de inzending van Celgene voor ozanimod te herzien, onder vermelding van 'onvolledige' farmacologische informatie. Vanwege dat en andere struikelblokken aan de R & D-kant daalden de aandelen van Celgene, waardoor het een meer betaalbare koop werd toen Bristol begin 2019 kwam bellen.



Celgene had meer dan een jaar nodig om de in de brief van de FDA aangehaalde klachten te wijzigen, maar het bureau accepteerde uiteindelijk de herziene aanvraag in juni 2019 en de goedkeuring volgde in maart. Vanwege de COVID-19-pandemie wacht Bristol om de medicatie te lanceren, en het is al klaar om rivalen onder ogen te zien die misschien geen factor waren geweest als ozanimod op tijd was herzien.



GERELATEERD: Bluebird Bio vertraagt ??de lancering van Zynteglo omdat de productie een nieuwe gentherapie uitschakelt



Voor bluebird is ide-cel's nieuwste fabricagehik niet de eerste voor een van zijn geavanceerde therapieën.



Na een voorwaardelijke Europese goedkeuring voor gentherapie Zynteglo in 2019 te hebben behaald, kondigde de medicijnfabrikant aan dat het de lancering van de dure en complexe therapie tot dit jaar zou uitstellen om zijn productieprocessen "aan te scherpen".



Deze vertraging is helemaal door het eerste halfjaar van 2020 gedeeltelijk uitgevoerd als gevolg van productie zorgen en deels door complicaties van het nieuwe coronavirus pandemie, die ook hebben geduwd een FDA aanvraag voor Zynteglo.



Eerder deze week, Bristol ingestemd met de hand over $ 200 miljoen upfront uit te kopen van haar verplichtingen jegens Bluebird ex-US mijlpaalbetalingen en royalty's betalen ide-cel en de follow-up, bb21217 . Het geld zal bluebird helpen bij het bouwen van zijn lentivirale vectorproductielocatie in North Carolina 'om de Amerikaanse commerciële markt voor ide-cel en de pijplijn van bluebird bio te ondersteunen', terwijl BMS de vectorproductie buiten de VS zal oppikken