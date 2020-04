tis natuurlijk niet alleen bedden,maar de totale "equipment aan apparatuur: en aansluitende monitoring. ÉN 3 BEKWAME PERSONEELSLEDEN PER BED !

Gentse broers hebben alternatief beademingstoestel klaar voor productie





Jan en Stijn Herregodts met een exemplaar van hun beademingstoestel in het ziekenhuis van Aalst. ©Dieter Telemans

TOM MICHIELSEN

03 april 2020 08:00

Twee broers uit Gent, een spoedarts in opleiding en een doctoraatsstudent robotica, hebben samen met een twintigtal ondernemers, de consultant EY, de UGent en het OLV-ziekenhuis in Aalst een alternatief beademingstoestel ontwikkeld. ‘We zijn klaar om duizend toestellen per week te maken.’



Zaterdag 21 maart. De 25-jarige Jan Herregodts, een vijfdejaarsstudent geneeskunde aan de UGent, ziet tijdens zijn stage op de spoedafdeling van het Onze-Lieve-Vrouw-ziekenhuis in Aalst de toestroom aan coronapatiënten aanzwellen. 's Avonds op televisie zijn de horrorbeelden te zien van de Italiaanse ziekenhuizen en hun gebrek aan beademingsapparatuur. Hij praat erover met zijn broer Stijn, een doctoraatsstudent die zich specialiseert in robotchirurgie (UGent).



‘Hoe complex zou het zijn een vereenvoudigde versie van zo’n toestel te maken?', schoot bij beiden door het hoofd. 's Maandag hadden we de onderdelen besteld voor een prototype en vanaf woensdag hebben we dag en nacht doorgewerkt om dat in elkaar te steken’, vertelt Herregodts. Nu, tien dagen later, staat de daarvoor opgerichte vzw Gear Up Medical op het punt om het prototype in serie te produceren.



De bottleneck is nog de certificering en medische attestering van het beademingstoestel. Normaal duurt zoiets een jaar. Wij proberen dat nu in enkele dagen rond te krijgen.

STIJN HERREGODTS

INGENIEUR ROBOTCHIRURGIE UGENT EN INITIATIEFNEMER GEAR UP MEDICAL

'We hebben er dag en nacht aan gewerkt', vertelt Herregodts. 'De grootste uitdaging was niet eens de techniek. Van Jan Hendrickx en Ignace Demeyer, respectievelijk een anesthesist en een urgentiearts in het ziekenhuis van Aalst, kregen we de feedback dat het toestel potentieel heeft en dat ze geïnteresseerd waren om het te gebruiken.'