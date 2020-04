Heijmans « Terug naar discussie overzicht

Tennet/Heijmans. Eind Q2 verwacht men pas de eerste zitting ! We gaan ook dit allemaal nog vernemen ;-)



De claims vliegen over en weer, sinds Tennet het contract met Heijmans-Europoles voor de hoogspanningsmasten in Zeeland en de Eemshaven stopzette. Maanden is geprobeerd het geschil ‘in de minne’ te schikken, maar die tijd is voorbij. Deze zomer buigt de Raad van Arbitrage zich over het conflict.



Inzet van de ruzie is de opdracht van 250 miljoen euro voor de contracten van Wintrack II. De aanbesteding is begin 2017 gewonnen door de combinatie Heijmans-Europoles. Heijmans heeft een belang van 60 procent en Europoles neemt 40 procent van het risico op zich. De opdracht is het vervangen van de 380 kV hoogspanningsmasten in Zuid-Beveland (116 masten) en de Eemshaven (121 masten).



Contract opgezegd

Tennet is echter niet tevreden over de kwaliteit van het ontwerp en bovendien bleek de bouwcombinatie niet in staat om de gestelde planning en ‘deadlines’ te kunnen halen. Aanleiding voor de opdrachtgever om de bouwers in oktober 2018 van het werk te halen en het contract eenzijdig op te zeggen.



“Tennet heeft helaas moeten besluiten de contracten te beëindigen. De combinatie Heijmans-Eurpoles kan niet aan haar contractuele verplichtingen voldoen”, lichtte de opdrachtgever de drastische stap toe. “Na intensieve gesprekken is aangeboden tot een minnelijke schikking te komen. Mocht de combinatie HEP hier niet op willen ingaan, dan ziet Tennet geen andere mogelijkheid dan haar aanzienlijke schadepositie te verhalen.” Het gebeurt zelden dat een gegunde opdracht eenzijdig wordt opgezegd en bouwers van een lopend project worden gehaald.



Tien miljoen afgeboekt

Tot grote ergernis van Heijmans en Europoles die volhouden dat de plannen wel degelijk aan de eisen voldoen. Ook zij dienen al snel een dikke claim in. Op basis van de openstaande rekeningen boekte Heijmans alvast 10 miljoen euro af. “Deze afboeking is exclusief de effecten van een eventuele juridische procedure”, is te lezen in het jaarverslag. Lang is geprobeerd het geschil in der minne te schikken, maar die onderhandelingen lopen stroef, is te lezen in het jaarverslag van Heijmans. De claims over en weer stapelden zich al snel op. De zaak ligt inmiddels bij de Raad van Arbitrage waar – “einde Q2” – de eerste zitting wordt verwacht, bevestigt Franscé Verdeuzeldonk van Tennet. De woordvoerder van Heijmans bevestigt de juridische procedure, maar wil daar verder niet op ingaan zolang de zaak loopt.